本报记者 徐佩玉

5月31日晚8时，2022年“6·18”购物节正式全面开启。仅用了10分钟，多个品牌销售额破亿元。消费者热情高涨，电商平台一片红火。

值得注意的是，不少消费者表示，今年的购物车里多了很多服务型商品。

“我买了京东京车汇的洗车服务，‘6·18’期间一次只要20元，比线下洗车店便宜不少。”成都市民小张下单了她今年第一笔“6·18”订单，还打算抢购3次家政保洁服务，比平日优惠约300元。北京市民小杨给家人也买了服务型商品。“我给父母买了两份体检套餐，平日一份就要925元，现在两份套餐只要1180，相当于打了7折。比起口头督促父母去做体检，不如直接买两份体检套餐，方便又实惠，周末就带他们去！”

从洗车保养、家政清洁，到装修、体检，服务型商品近年来获得年轻消费者青睐。5月31日晚，10分钟时间里，京东京车会机油保养套餐线上销量同比增长135%，汽车贴膜安装订单量同比增长150%。京东小时购、京东到家销售额同比增长175%。

今年上半年，餐饮、旅游、住宿等服务业受疫情影响较大。作为上半年最重要的网络购物节，“6·18”对服务业复苏发挥着重要拉动作用。依托互联网技术，服务业商家通过打折、满减等促销活动，吸引消费者。

“中国传统产业数字化转型加速，一些传统的服务型消费也开始尝试‘线上下单+线下体验’模式。年轻消费者是互联网的原住民，更加关注服务提供方的网络口碑，使用‘线上下单+线下体验’的方式，可以更好地选择信用好、服务佳的商户，提升自己的购买体验度。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇对本报记者表示，服务业“线上下单+线下体验”的新模式不仅提升了消费者购物体验，也为消费市场及经济高质量发展注入活力。

每年的“6·18”是上半年网络零售最重要的促销活动，已成为观察中国消费趋势的重要窗口。服务型消费火热背后，是消费结构不断升级。

“随着中国经济快速发展和居民收入水平不断提高，消费者在满足基本的物质型消费之后，逐渐把消费目标转移到以家政、教育为代表的服务型消费上。近年来，国内服务型消费的增长速度快于实物型消费，在占比上不断提高。服务型消费体现了消费结构的变化趋势，是未来中国消费升级的重要方向。”洪勇说。

去年，全国居民人均服务性消费支出10645元，比上年增长17.8%，增速快于全国居民人均消费支出4.2个百分点；人均服务性消费支出占居民消费支出比重为44.2%。专家指出，服务消费是培育内需体系的重要动力，也是中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要着力点。从趋势来看，中国消费市场仍有较大潜力，尤其是服务型消费在消费升级背景下存在较大增长空间。

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