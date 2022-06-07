新华社南宁电（记者徐海涛）夏日时节，广西田东县平马镇四平村种植大户卢学帅流转的20多亩田地已插满秧苗。种植水稻前，也在这片田地上，他种下的西红柿获得了丰收。依靠水稻、西红柿轮作，卢学帅一家收入有了保障，盖了新房、买了私家车。“今年西红柿卖了20多万斤，近两年种植规模能扩大，主要靠此前几次信用贷款的扶持。”卢学帅说。

卢学帅口中的信用贷款源自当地的一项改革创新。作为全国农村金融改革试点，田东县近年来不断深化农村金融改革，建立农村金融组织、信用、支付结算、保证保险、抵押担保、村级服务等“六大体系”。

“村里设立‘三农’金融服务室，开展农户信用评级等工作，村民凭借信用等级可免抵押获得贷款，存钱、取钱、办理保险等都能就近解决。”四平村党总支书记黄海武说，村里500多户农户被评为信用户，近5年累计获得信用贷款2800多万元用于发展西红柿等特色产业，全村村集体经济年收入已超过40万元，曾获评百色市“生活富裕红旗村”。

“乡村振兴离不开产业带动。由于缺资金、贷款难，过去很多农民、村屯想发展产业不容易。”田东县县长韩启强说，当地结合农村产权确权、入市交易等配套改革，变农村“沉睡”的资源为资产，强化改革惠农作用。

2021年4月，广西印发《农村金融改革“田东模式”六大体系升级建设方案（2021—2023年）》，在全自治区全面升级建设“田东模式”六大体系。

在田东县农村产权交易中心，LED大屏幕上滚动着林权、土地经营权、房屋等交易信息。“这是‘六大体系’抵押担保体系升级的举措之一，拓展抵押担保物范围、升级电子交易系统等，目前全县产权交易、产权抵押额均已突破10亿元。”交易中心工作人员黄佩妮说。

田东县还通过大数据等方式建立农村信用信息中心，完善数字普惠金融服务平台和“金融超市”，升级服务能力。“新的信息系统可以跨部门共享数据，及时更新农户信用状态、调整信贷额度，比如农户新建房屋、流转土地等，都能在系统中体现。”田东县农村改革发展中心主任覃利铭说。

在金融服务的“精准滴灌”下，田东县不少产业越做越大，为许多农户尤其是脱贫户提供了稳定的增收渠道。“在金融改革助力下，村里获得数百万元的贷款用于发展芒果、辣椒、养猪等村级产业，不少脱贫户参与其中。目前芒果种植面积已突破4000亩，一些金融机构还下沉到村里开展直播带货。”田东县祥周镇联合村驻村第一书记黄晶说。

统计显示，截至2021年末，田东县各项贷款余额155.51亿元，同比增长18.94%，涉农贷款占比超70%。“下一步，我们将改革升级县农村产权交易中心，提升金融服务‘均等化’水平，助力乡村振兴。”韩启强说。

(责编：王震、陈键)