新华社哈尔滨电（记者黄腾）“自家的地，别人种还能有自己种得好？”带着疑问，今年春天，黑龙江省佳木斯市桦川县苏家店镇新胜村村民苗忠孝与北大荒农服集团签订托管协议，把地交给北大荒农服集团耕种，自己则当起了“甩手掌柜”。

“心里多少有些不‘托底’，种好了行，要是种不好可咋办？”苗忠孝说，春耕一开始，他就跑到地里去看，结果“不看不知道，一看吓一跳”。200多马力的大型耙地设备、装有北斗自动驾驶系统的旋耕起垄机、大豆垄上四行种植……苗忠孝开眼了：“从来没见过这么大的‘家伙’，效率太高了。”苗忠孝笑着说，一看这种地的“架势”，自己终于把心放进了肚子。

北大荒农服集团黑龙江农业科技有限公司东部区域经理刘志远介绍，通过走访发现，新胜村原有垄形高低不平且弯曲，“我们重新整地到适合播种状态，合理增加保苗株数，估计能增产10%到15%”。新胜村今年共有6010亩地由北大荒农服集团进行托管，村党支部书记王伟国说，各家的小地块连片托管出去后，便于规模化经营，统一采购种子化肥使每亩地成本降低了三四十元，秋收后售粮也有了更强的议价能力。

目前在黑龙江，农业托管逐渐成为“风尚”，除了提高产量，通过托管还能让农民从土地中解放出来，投入到其他产业中创造效益。

在黑龙江望奎县灯塔镇敏三村，村民齐全像往年一样把家里的地托管给当地的合作社种玉米，自己养起了牛。齐全说，土地托管出去后，平均每亩效益比自己种要多200多元，腾出时间和精力还能搞养殖、打零工，每年还能增加四五万元收入。

“让农民稳赚不赔，这样农民才放心把地交出来托管。”敏三村党总支书记孙宝全介绍，合作社保障农民每公顷玉米收入不少于1.8万元，每公顷大豆收入不少于1.5万元，超出产量30%的效益给农民分红。今年敏三村有100多户农民将土地托管出去，涉及面积在5000亩以上。

在绥化，海伦市的农时土地托管有限公司负责人刘中华正在数字农业监管服务中心的大屏幕前仔细查看屏幕上的信息。他指着屏幕说：“这就是公司托管的各地块土壤数据，我们得根据这些数据来安排下一步农事。”

刘中华介绍，公司成立于2019年，从最初的托管几千亩地发展到现在托管25万亩耕地，农民看中的就是规模化经营的技术和管理优势。“农民只要下载一个手机应用，就可以查看我们分析出的地块的土壤成分信息，手机应用还会根据村民的托管方案自动生成科学的种植方案。”刘中华说。

“托管出去可比我自己种科学多了。我自己种地，就认准多施肥，有用没用也不知道。”海伦市永和镇经建村村民梁俊福说，经过测算，托管后每亩玉米农药化肥使用量要比自己种减少3%到5%，减轻了土壤板结情况。

据了解，绥化市今年计划粮食作物播种面积2745万亩，落实农业托管服务面积1400万亩，超过耕地面积的50%，其中全程托管面积达800万亩。

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