记者去哪儿：城市重燃“烟火气”，餐饮业准备好了吗
2022年06月07日08:13 | 来源：人民网
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为降低新冠肺炎疫情传播风险，自5月1日起，北京市餐饮经营单位暂停堂食，转为外卖服务。
近日，北京进一步分区分级动态实施社会面防控措施，6月6日起，除丰台区全域及昌平区部分区域外，全市其他地区进一步分区分级动态实施以下社会面防控措施，其中包括餐饮经营单位开放堂食服务，控制人流密度，合理保持就餐间距，提倡隔位就坐、打包外卖、使用移动支付等无接触方式结算。
过去的日子里，不少餐饮企业通过外卖、摆摊、电商等业务，寻找新的营收点。当堂食按下“暂停键”，餐饮行业如何花式经营不打烊，烟火气逐步恢复，餐饮业又将如何恢复生机，本期《记者去哪儿》邀你一块儿去看看。
(责编：郭思邈、高雷)
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