人民网北京6月7日电 （记者李栋）据农业农村部最新小麦机收进度显示：截至6月6日，全国已收获小麦面积1.67亿亩，已连续8天日机收面积超1000万亩，收获进度达到55%。新麦收购也正式开秤，并呈现出质量、数量、价格“三高”新变化。

农历芒种节气，江淮大地忙着收获、耕种。“今年种的20亩强筋小麦，预计能收入4万元左右。”在安徽省蒙城县三义镇的地头村民郭起中算起了自己的收入。

“截至6月6日17时，全省已收获小麦4069.1万亩，进度为95.1%。” 安徽省农业农村厅相关负责人介绍，当日收获153.8万亩，投入联合收割机2.7万台，全省小麦抢收已进入扫尾阶段，陆续转入夏种。

据农业农村部数据显示，大规模小麦机收自5月28日全面展开以来，各地各部门组织服务保障有力，全国麦收总体进展顺利，跨区机收总体通畅有序，已连续8天日机收面积超1000万亩。截至6月6日，全国已收冬小麦1.67亿亩，收获进度达到55%，麦收过半时间比去年提前2天。

其中四川、湖北麦收已基本结束，安徽收获进入扫尾阶段，河南麦收进度过八成，江苏进度过半，陕、鲁、晋、冀即将进入收获高峰。

夏粮丰收在即，收购平稳有序更是凸显了在夏粮收获过程中的“定盘星”作用。今年国家继续在部分主产区实行小麦最低收购价政策。承担国家储备粮收购主要任务的中储粮集团公司所属库全力备战收购，促进农民增产增收。目前，中储粮在夏粮主产区的直属粮库已开秤收购。

“在夏粮收获之前已准备了充足的库点数量和空仓容数量。同时，通过布设收购网点、优化收购现场服务、加强收储人员配置、做好人员培训等方面的准备工作，做到‘仓等粮、钱等粮、人等粮、车等粮’，确保夏粮收购应收尽收、优质优价。”中粮集团华中公司相关负责人表示，同时在结算端，通过统一使用数字化粮库系统和“粮闪付”系统开展数字化收购，提升资金支付效率，避免打白条。“现在到款方便的很，刚过完磅，钱马上就打到卡上去了。”蒙城县刚售完粮的农户何金显说。

今年的夏粮收购从价格上看，国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策。国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云介绍：“小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平分别为每50公斤115元、124元、129元、131元，较上年均有提高。”

近日，国家粮食和物资储备局下发通知，明确要求加强对市场化粮油收购的监督检查，严厉打击压级压价、囤积居奇、哄抬物价等价格违法行为，防止发生任何形式的“打白条”等拖欠农民售粮款的违规违法行为，让农民售“明白粮”“放心粮”“舒心粮”。

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