人民网北京6月7日电 （记者许维娜）旅游资源是旅游业发展的载体，正确认识、全面了解旅游资源总体概况，是资源保护、产品开发、规划编制和科学决策的前提条件，是一项十分重要的基础性工作。记者从文化和旅游部获悉，文化和旅游部办公厅近日印发《关于开展旅游资源普查工作的通知》（以下简称《通知》），部署在全国范围内开展旅游资源普查。

文化和旅游部相关负责人表示，为深入贯彻落实《“十四五”旅游业发展规划》关于组织实施旅游资源普查的安排部署，进一步摸清旅游资源家底，提高保护利用与管理水平，促进旅游业高质量发展，文化和旅游部决定在总结试点经验的基础上，全面开展旅游资源普查工作。

据了解，2019年，文化和旅游部确定了海南、贵州、四川、青海、浙江、内蒙古、重庆7个省份为全国旅游资源普查试点省份，先行先试，积极探索，取得了良好成效，为全国开展旅游资源普查工作提供了样板和示范。

上述负责人表示，开展旅游资源普查有利于全面理清旅游资源家底，为优化旅游空间布局、科学编制旅游发展规划提供基础依据；有利于加强资源科学保护和合理开发，促进优质旅游资源向优质旅游产品转化；有利于向广大群众展示更多、更优、更具特色的旅游资源，增强人民群众对中华文化的自信和对祖国大好河山的热爱，提升民族自豪感和认同感。

旅游资源普查是利用现代技术手段，对一定区域内旅游资源开展调查，进行分类定级和系统管理的过程。今年全国范围内如何开展旅游资源普查工作？普查的对象和范围有哪些？预计结束时间是什么时候？

《通知》明确，旅游资源普查对象为全国范围内能对旅游者产生吸引力，可以为旅游业开发利用，并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和现象。根据《旅游资源分类、调查与评价》（GB／T 18972—2017)国家标准，旅游资源分为8大主类、23个亚类和110个基本类型。

《通知》提出，本次旅游资源普查采取“统一指导、分省普查”的方式进行。文化和旅游部加强对各省（区、市）旅游资源普查工作的指导，制定《旅游资源普查工作技术规程》，各省（区、市）结合地方实际，参照《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972—2017)国家标准和《旅游资源普查工作技术规程》，科学组织实施旅游资源普查，规范工作流程，提高工作效率，确保成果质量。

此外，《通知》强调，原则上，到2025年12月前，各省（区、市）完成本次旅游资源普查工作。在各地普查基础上，从2022年开始，文化和旅游部建立中国特品级旅游资源名录，统筹安排，梯次推进，促进优质资源向优质产品转化。

(责编：郭思邈、高雷)