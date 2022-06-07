原标题：广发银行助力新市民发现新城精彩，开创美好未来

随着我国工业化、城镇化和农业现代化进程的深入推进，数以亿计的农村人口通过就业、就学等方式转入城镇，融入当地成为新市民。做好新市民金融服务，对畅通国民经济循环、构建新发展格局、实现高质量发展、推进以人为核心的新型城镇化具有重大意义。

广发银行深入贯彻党中央决策部署，认真落实银保监会、中国人民银行《关于加强新市民金融服务工作的通知》要求，聚焦“进城务工人员”“自主创业人士”“大中专院校毕业生”“城市移民老人”四类新市民客群需求，在“中国人寿2022年客户节”活动期间，精准发力出台个性化、差异化的新市民金融服务举措，推出多项专属产品和服务，有效帮助新市民发现新城精彩，开创美好未来。

广发银行坚持“以人民为中心”，践行金融央企中国人寿成员单位的责任担当，围绕新市民创业、就业、住房、教育、养老、基础金融服务等重点领域，推出“加强信贷供给、完善住房金融政策、支持工资代发、优化基础金融服务、丰富消费金融服务、升级养老金融服务、开展金融知识宣传”等一揽子普惠金融服务举措，全面助力新市民开创新生活，提升新市民金融服务的可得性和便利性。

针对社会普遍关注的新市民创业就业问题，广发银行推出个人经营贷款产品，通过派发利息优惠券等方式给予利率优惠。同时，围绕粤菜师傅、技工等进城新市民安居、培训、子女教育及日常消费等需求，推出在线申请及实时审批的专属信贷服务。此外，鼓励分支机构积极与地方政府对接合作，以补贴贷款利息等方式对新市民职业技术教育、技能培训等提供个人信用消费贷款支持。

广发银行方面表示，本次服务方案的制定推出，将从总分行共同发力，在创业担保贷款、住房金融、职业技术教育贷款等领域对接各地政府部门，紧贴地方政策、因地制宜强化产品和服务创新，助力帮助新市民在城市站稳脚跟，真正融入城市生活。

据了解，除了提供上述普惠性金融举措之外，广发银行面向“进城务工人员”“自主创业人士”“大中专毕业生”“城市移民老人”四类典型的新市民群体，着力打造“新城动力”“新城之光”“新城春天”“新城温暖”一共四项细分客群专属金融服务包：

“新城动力”点燃务工人士就业安居梦。外来务工人员是新市民群体的主要构成，“新城动力”服务专案着力满足该类新市民在务工求职、工资支付、住房金融、消费信贷、财富增值与养老等方面的切实需求。

“新城之光”照亮创业人士致富路。“新城之光”服务专案给予创业人士信贷支持力度，推出“门店贷”并给予利率优惠；为企业提供“钱包”工资代发、“社保管家”“薪未来”“给力金”等覆盖企业发薪和员工福利的综合服务，助力企业吸纳留存人才。

“新城春天”丰富毕业青年新生活。大中专毕业生人群刚刚迈入职场，社交休闲消费较多, “新城春天”服务专案面向“社会新鲜人”提供多项个性化的消费服务，叠加多项优惠权益,满足日常休闲娱乐等各种需求；此外，广发银行还与移动通讯、电信运营商等商户合作，为符合资质的“新市民”提供合约机保证金增值服务，满足购机消费。

“新城温暖”守护安享天伦的“银”生赢家。围绕“城市移民老人”在异地城市难以融入新环境、关注健康养生、情感社交意愿强等痛点，广发银行“新城温暖”服务专案满足老年人养老保障、社交情感、料理家务等金融和非金融需求，还可以通过权益积分兑换体检、家政等升级养老服务。

广发银行还将陆续推出“新市民”服务通等一站式办事指引服务，围绕“新市民”在进城初期的高频场景需求，如住房安居、求职应聘、办证落户、子女入学等，提供相应的服务指引。无需下载多个App或登录多个网站，“新市民”仅需在广发银行提供的“新市民服务通”服务页面，就可以享受一站式的“助民、利民、惠民”服务。

(责编：曹淼、李源)