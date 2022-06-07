原标题：京东618启动绿色建材下乡活动线上平台 到2030年累计帮消费者实现10亿kg减碳量

6月6日，京东集团联合中国建筑材料联合会等共同举办“2022年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会”，启动“全国绿色建材下乡活动线上平台”并发布首批2022年绿色建材下乡活动产品清单及企业名录，京东集团副总裁、京东零售公共事务负责人冯全普在会上表示，京东作为企业和消费者的链接者，依托有责任的供应链，整合数字和技术能力打造绿色“商品+服务”新标准。

绿色建材下乡活动线上平台 打造供应链全链条绿色低碳

“打造供应链全链条的绿色低碳，让消费者从源头享受绿色生活，是今年京东618的主旋律”，冯全普表示，2021年京东新增用户的70%来自于下沉市场，这与绿色建材下乡活动面向的市场高度契合，“京东将作为提升建材产品发展及消费的绿色建材行动的参与者、推动者，致力于促进消费、提振内需，全面展现京东责任，服务大众，引领潮流。”

京东集团副总裁、京东零售公共事务负责人冯全普

据介绍，京东长期以来作为一个以供应链为基础的技术和服务企业，持续关注下沉市场，全面投入到乡村振兴工作，推动乡村振兴建设，具备广泛的用户基础，近年来，乡镇用户数量有显著提升。

在农业农村部农村社会事业促进司司长何斌看来，推广使用绿色低碳建材是推进城乡建设绿色发展的一项重要内容，也是当前扩内需、促消费、助力经济稳定恢复的一项重要举措，对促进形成农业农村领域绿色生产生活方式、推动实现碳达峰碳中和目标、助力乡村振兴发挥着积极作用。

为更好地扶持绿色建材产品推广、产业带企业发展，加快节能低碳、安全性好、高品质的绿色建材推广应用，绿色建材下乡活动与京东集团确立战略合作关系，以此次京东618为契机启动线上平台运营，全方位展示优质绿色商品，积极推进绿色消费。

依据双方战略合作协议，京东居家将整合京东集团全业务线资源，携手中国建筑材料联合会及权威认证机构，对获证绿色建材产品进行打标，以期做好绿色建材产品的宣传及推广；同时根据试点区域推进情况，计划设立绿色建材下乡地方馆，展示本地特色绿色建材产业、企业及产品，并通过分门别类以及多元化榜单、趋势种草指南，为消费者提供更便捷的选购参考。

2022年绿色建材下乡活动全面启动

中国建筑材料联合会会长阎晓峰表示，通过这次活动，让“绿色建材”“低碳建材”的概念和产品 “飞入寻常百姓家”，有助于引导建材产业加快结构调整，推动实现绿色低碳转型，有助于加快绿色低碳建材在城乡建设的推广应用，促进建筑领域“碳达峰”、“碳中和”，助力美丽乡村建设；有助于保障建材工业的平稳运行和提质升级，为工业稳增长形成助力；有助于形成绿色低碳建材的消费导向，树立建材行业新的价值理念和形象。

打造绿色“商品+服务”新标准 到2030年累计帮消费者实现10亿kg减碳量

在启动会现场，京东联合首批绿色建材下乡活动企业为消费者带来融入最新环保节能科技的绿色产品，满足一站式低碳生活需求。

据悉，一直以来，在拉动消费、推动双循环方面，京东也在不断加大投入，创新消费业态。

冯全普表示，京东在致力于绿色家装建材供应链的建设与完善，不仅解决供应链上“最后一公里”，更要努力解决“最后十米”这样一种新的要求，来推动绿色建材高质量发展。“一方面，通过过线上场景购、AR摆摆看、直播等形式实现自由选择和搭配，用户往往可以在短时间内形成购买决策；另一方面，京东家电专卖店、京东居家线下店、超级体验店、尚品宅配等线下渠道在多个城市均有布局，用户也可选择在京东的线下门店选购绿色建材商品，助力当地消费升级，激发消费潜力。”

京东零售集团居家事业部总经理何超介绍，京东居家一直致力于绿色家装建材的推广，通过过去10余年的建设，可以看到绿色环保类的商品已经超过了20万，覆盖到居家的全品类方方面面，从涂料到卫浴、到五金工具、灯具、卫浴马桶等等。

此外，京东消费数据显示，智能马桶、节能光源、环保漆、全实木家具等产品过去3年的复合增长率超过了45%。

数据显示，今年京东新百货居家618开门红28小时，带“水效”标识节水马桶成交额同比增长180%，绿色环保乳胶漆成交额同比增长100%，LED节能灯、太阳能灯、节能增压水泵灯成交额同比增长100%，大自然地板碳中和绿色产品成交额同比增长200%。

京东居家表示，通过以往3年售出的绿色节能类商品，京东居家已经帮助消费者在使用中实现超2亿kg的减碳。未来也将携手合作伙伴，持续优化绿色供应链，助力优质绿色建材企业发展，推动绿色消费理念的普及，“通过对绿色商品的进一步推广，计划截止到2030年累计帮助消费者在使用中实现10亿kg的减碳量。”

(责编：董童、李源)