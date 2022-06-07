“不用提供任何的纸质材料，也不需要抵押，全部流程只花了几秒钟，操作很流畅，体验非常好。贷款的到账，快速、有效支持了企业的各项工作。感谢深圳征信和微众银行，切实为我们小微企业着想，帮助我们解决融资难题。”近期，深圳亿思腾达集成股份有限公司负责人申请到了微业贷科创贷款时发出感慨。

该公司是一家主营芯片分销的公司，同时也是一家深圳的国高企业。因为上下游的账期差异，该公司对资金有比较大的需求，但因为需要抵质押、申请流程不方便、用款期限不够灵活等原因，曾面临融资难题。在深圳征信服务平台数据的助力下，该企业负责人通过手机操作申请到了微业贷科创贷款。

人民银行深圳市中心支行通过推进地方征信平台建设，激活沉睡在政府部门和公共事业单位的涉企信用数据，以落实金融支持中小微企业。据了解，由人民银行深圳市中心支行与深圳市市场监督管理局、深圳市政务服务数据管理局、深圳市地方金融监督管理局、深圳银保监局等单位联合推动设立的深圳征信服务有限公司（以下简称“深圳征信”），是深圳市具有国资背景的企业征信平台。目前深圳征信已整合了工商、社保、高新资质等11个大类的政务数据，助力银行更好地服务好深圳本地企业。

微众银行致力于服务实体经济，将大数据风控、数字化营销、互联网产品设计、互联网科技融会贯通成为一整套方案，打通小微企业融资难的“最后一公里”，有效降低小微企业获得融资服务的门槛。微众银行从服务好深圳本地高新企业作为切入点，充分调研分析科技创新小微企业经营特点、融资需求，打造推出的微业贷科创贷款产品，围绕国家科技创新的路线图和产业链布局，聚焦科技创新及战略新兴产业，服务正常经营、信用良好的科技型中小微企业，通过更加精准识别科技类企业的融资需求和风险特征，为其提供快捷方便、随借随用的线上化信用类流动资金贷款。深圳征信通过汇集整合深圳本地企业的丰富数据，使得银行能从更宽广维度、更精细视角对企业进行评估，通过开放高新资质数据、推进审计财报引入等多项举措，对微众银行服务好深圳本地科创企业、助力打造科创之都，提供了有力的支持。

数据显示，深圳征信从2022年1月正式上线以来，截至5月中旬，已助力微众银行为近1500家深圳企业进行授信，其中97%为小微企业，累计授信金额达26亿元，全部为信用类贷款，为深圳市中小微企业发展源源不断注入“金融活水”。

人民银行深圳中支有关业务负责人表示：“所有数据需求都是基于银行全面调研提出的，从根本上解决了数据的可用性和归集的针对性问题，显著降低了数据归集的阻力，并且各数源部门、数据管理部门根据需求调研结果进行了甄选优化，从源头上确保了所归集的数据都是与中小微企业融资契合度高的数据。”在这一方针指导下，深圳征信以银行需求为导向，广泛听取合作银行的意见，还多次深入合作银行进行实地调研，与银行相关业务方进行沟通交流，了解银行实际痛点和业务需求，与银行共同打磨数据产品，致力于提供能够真正有效应用到银行产品、服务广大企业的数据。

提及深圳征信的未来发展，微众银行企业市场及创新业务部副总经理袁伟佳表示，希望深圳征信能在深挖本地数据方面更进一步，在“7+4”类地方金融组织数据、政府采购数据等方面有新的突破。同时，希望深圳征信探索如何在保护数据隐私的前提下充分发挥数据生产力，在隐私计算、联邦学习、区块链技术等领域做出创新尝试，探索如何在“个人信息可携带权”的框架下实现数据合法合规流动。最后，希望深圳征信能在扎根鹏城的基础上，积极引领大湾区的数据基建，推进大湾区互联互通向前发展。

据悉，未来，双方将不断通过创新金融科技，释放数据生产力，将持续为小微企业注入金融活水，为实体经济保驾护航。

(责编：曹淼、李源)