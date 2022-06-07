7月起扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围
2022年06月07日23:07 | 来源：新华网
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新华社北京6月7日电（记者申铖）财政部、国家税务总局7日发布公告称，自2022年7月1日起，扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围。
今年以来，大规模增值税留抵退税政策全面落实，帮助企业减负纾困。国务院近日印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出，进一步加大增值税留抵退税政策力度。
根据两部门此次发布的公告，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等7个行业企业，纳入按月全额退还增值税增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额的政策范围。符合条件的行业企业，可以自2022年7月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额、一次性退还存量留抵税额。
公告称，各级财政和税务部门要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，在纳税人自愿申请的基础上，狠抓落实，持续加快留抵退税进度。同时，严密防范退税风险，严厉打击骗税行为。
(责编：周志华(实习生)、袁勃)
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