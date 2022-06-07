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陕西：8项专项措施服务大学生高质量就业

2022年06月07日09:12 | 来源：陕西省人社厅
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原标题：陕西：8项专项措施服务大学生高质量就业

　　近日，共青团陕西省委、省人力资源和社会保障厅、省工商业联合会共同启动促进大学生就业行动，实施8个专项措施，服务大学生高质量就业。

　　本次大学生就业行动以项目助就业、创业带就业、培训促就业为重点实施方向。其中，以项目助就业，重点从就业指导、就业招聘、就业实践等方面开展。开展以就业指导、职业规划、职业体验为主的“启航计划”公共就业服务进校园活动;依托“秦云就业”“秦青展翅”青年就业服务平台，开展网络招聘、直播带岗为主的“千校万岗”校园就业招聘活动，全年为大学生提供不少于3万个岗位，帮助一般院校低收入家庭毕业生就业不少于2000人;开展“西部计划志愿者”“返家乡”“政务实习”“扬帆计划”等为主的大学生社会实践项目。

　　以创业带就业，重点从项目贷款、资金扶持和创业导师帮扶等方面开展。面向青创小微企业，深化“秦青优惠贷”项目，贷款额度上调至500万元，贷款利率由原来贷款市场报价利率(LPR)加点120个基点降为加点100个基点，组建“金融青年服务团”，设立“秦创原”(科技创新)和乡村振兴工作专班，重点服务科创、涉农企业。面向毕业2年内的返乡入乡大学生，陕西省青年创业就业基金会以免息贷款的方式支持创业项目100个，每个提供免息借款2万元，借款周期1年。发挥陕西省青年创业导师智库作用，开展面对面导师问诊，推进“创业花蕾”帮扶计划。

　　以培训促就业，落实共青团乡村青年创业帮扶行动，多领域开展线上线下青年创业培训。继续实施青年新职业培训，推动纳入职业技能培训重点补贴范围，全年培训不少于2万人。

(责编：曹淼、李源)

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