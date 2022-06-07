原标题：河南：出台稳就业16条措施

近日，河南省政府印发实施《稳就业若干政策措施》，推出稳市场主体稳就业、拓宽渠道增就业、抓重点群体保就业、强技能培训促就业、优就业服务帮就业、压实责任抓就业等六方面16条举措，进一步加大稳岗促就业政策力度，确保就业局势稳定。

稳市场主体稳就业。打好“减、扩、降、返、缓、延”政策组合拳，减轻企业负担。顶格执行“六税两费”减免政策，将减免政策范围由小规模纳税人扩大至全部小微企业和个体工商户，期限至2024年12月31日；延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策至2023年4月30日；对不裁员、少裁员的参保企业实施失业保险稳岗返还，大型企业返还比例不超过30%，中小微企业返还比例从60%最高提至90%，期限至2022年12月31日；将中小微企业、个体工商户和5个特困行业缓缴养老、失业、工伤三项社保费政策延至2022年年底。

拓就业渠道增就业。深入实施“万人助万企”“三个一批”活动，落实白名单企业（项目）“四保”制度，加快推进省重点项目和灾后重建项目建设，开发30万个以上就业岗位。加大创业担保贷款支持力度，对个人创业担保贷款实行财政全额贴息。

抓重点群体保就业。实施2022年高校毕业生就业“3322”计划，即企业吸纳33万人、政策性岗位招录招聘20万人、自主创业和灵活就业20万人。加大基层项目招募力度，教育、卫生岗位在2021年招聘计划的基础上增加20%，医学院校毕业生特招计划由1000人增加为2000人。加大农村劳动力转移就业力度，建设30个省级人力资源品牌培训示范基地，开展“豫见·长三角”“豫见·珠三角”系列活动，全年新增农村劳动力转移就业40万人。实施“豫商豫才回归工程”，评审认定一批返乡创业示范园区、示范项目、助力乡村振兴优秀项目。加大困难人员就业帮扶力度，将防疫宣传、防疫消杀、疫情监测、医护辅助岗位纳入临时性城乡公益性岗位开发安置范围。强化脱贫人口就业帮扶，脱贫人口务工规模不低于210万人。

强技能培训促就业。高质量推进“人人持证、技能河南”建设，开展“互联网+职业技能培训”，重点组织停工待岗职工参加在岗转岗技能培训。加大对离校未就业高校毕业生和其他城镇失业人员的技能培训力度，按规定给予技能培训补贴。扩大就业见习规模，全年募集就业见习岗位10万个以上。

优就业服务帮就业。全面实施提升就业服务质量工程，运用信息技术手段，精准推送就业信息，支持直播带岗、空中宣讲、视频面试等线上服务。对经营性人力资源服务机构成功介绍就业的可按规定享受300元/人的一次性职业介绍补贴。加强劳动权益保护，做好劳动争议纠纷调处工作，维护就业秩序。

压实责任抓就业。加大就业补助资金投入。强化政策宣传解读，最大限度利企惠民。强化部门数据互通共享，建立就业领域专家库，做好就业形势研判工作。

(责编：曹淼、李源)