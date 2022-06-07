原标题：山东：中国·山东博士后创新创业大赛“邀约”请查收

近日，山发发布2022年中国·山东博士后创新创业大赛公告，诚挚邀约有志于创新创业的青年人才走进山东，施展才华、成就梦想！

大赛以“博揽英才 创领未来”为主题，将大赛着力点放在促进项目对接转化上，通过大赛，实现遴选优秀科研创新项目、技术转化成果和优秀青年博士后的“多赢”目标。大赛时间为5月至9月，分创新组、创业组、揭榜组三个组别，其中，创新组、创业组聚焦新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源(含新能源汽车)、生物医药与大健康、现代农业与食品、节能环保以及其他产业领域8个前沿产业领域，致力集聚、转化和落地一批原创性、引领性的创新创业项目，设置金奖、银奖、铜奖及优胜奖若干名，获奖人员可享受最高20万元奖金、颁发“山东惠才卡”，提供全省29项绿色通道服务等待遇；揭榜组不分行业领域，公布设立“省博士后创新人才岗位”，按岗对接有意愿来鲁留鲁入站开展创新研究的优秀青年人才，获奖人员统一纳入“山东省博士后创新人才支持计划”给予相应支持。

创新组、创业组均可以个人或团队形式报名参赛，但报名团队的管理或技术核心成员须为博士后（具有海内外博士后科研经历），揭榜组报名人员应为具备入站进行博士后研究条件的青年博士或新近来鲁入站的博士后。大赛官方报名网站为http://www.qdbsh.com/，报名时间截至7月31日24时。初赛、复赛将于8月31日前举办，决赛将于9月上旬采用现场或视频路演的形式进行。

(责编：曹淼、李源)