原标题：走进县城看发展丨飞跃滨海小城！空中视角看晋江高质量发展之路

中央广播电视总台央视新闻频道推出特别报道《走进县城看发展》。今天的节目，将走进晋江，看“晋江经验”为当地发展带来了怎样的影响。

晋江地处福建沿海，因为土地贫瘠，在改革开放之初，还是“一方水土难养一方人”的贫困农业县。如今这里已经成为全国民营经济最活跃的地区之一，连续21年跻身全国县域经济基本竞争力排行前十名。

空中看晋江：高质量发展 产城人融合

从空中视角看福建晋江的发展变化。沿着晋江城区的中轴线，从北向南，从繁华都市到东海之滨，展示这座小城的全新风貌。

晋江的故事，就从滔滔江水讲起。早在西晋时期，晋人南迁到此定居，因思念故土，将这条江起名晋江。唐代在此设立“晋江”县，“晋江”之名延续至今。晋江市有陆域面积649平方公里，海域面积957平方公里，常住人口200多万人。在全国的县域经济发展、中小城市建设中走在前列。

顺着晋江入海的方向南下，这座海贝造型的建筑，是晋江市第二体育中心，也是第18届世界中学生运动会的主场馆。晋江是国家体育产业基地，承办过数十项国际赛事，如自行车、马拉松、沙滩排球等。

继续向南飞行，我们看到了在城市中居然有一大片良田。这是晋江打造的九十九溪流域田园风光。总规划面积约10000亩。

改革开放以来，晋江市在工业化、城镇化的道路上快步前进，但农村传统风貌及田园风光却在逐渐消失。如何既留住乡愁，又实现城镇化呢？晋江探索了新的方法，将田园、村落、水系都保留下来，打造成为城市的“中央田园”。建成集现代农业、观光旅游、休闲养生等多功能为一体的生态农业示范区。不但让老百姓(38.950, -0.97, -2.43%)出门见绿，也让晋江成了国家园林城市、国家生态市。

离开陆地，我们来到了大海之上。这里是晋江的南部海岸。在沙堤边的这座港口叫做“围头港”。晋江是国内少有的同时拥有港口、高铁、高速公路和机场的县级市。

晋江这座滨海城市，乘着改革开放的大潮而起，依靠着“晋江经验”的指引前行。在新时代，努力闯出一条具有县域特色的高质量发展之路。

“敢拼会赢”的晋江发展之路

从空中回到地面，聚焦晋江最亮丽的名片——产业发展。2021年，晋江GDP完成2900多亿元，同比增长10.5%。上市公司就有50家，数量在全国的县域中位列第二。在这背后，晋江是怎么一步步从一个农业小县不断蜕变，华丽转身的呢？

20世纪八十年，敢拼会赢的晋江人利用“闲房闲劳”搞起手工制鞋作坊。改革开放之初，不少海外乡亲回晋江探亲，带着亲戚开起了鞋服家庭作坊。脚踩缝纫机，晋江的制造业因此萌芽。

梧埭村村民 蔡金辇：当时我们晋江有“输人不输阵”的那种干劲，那个时候就是从这三间开始做起，这边摆着一堆石头，上面铺着做鞋的工具。到了年底的时候，我们可能赚了有两三万块钱。我老爸数了一个下午都数不清楚，想想算了算了，就这样了。

总台记者 张孙川：就这样，一家家制鞋作坊在陈埭镇冒了出来，当时走在陈埭的街头，到处都能闻到一股子胶水味。可没过多久，新的问题随之而来。

时任福建省晋江市橡塑检测站负责人 林荣为：本来手工作坊质量就一般，做的人多了竞争比较大了，然后就开始偷工减料，什么劣质胶水什么就来了。“三天鞋”“礼拜鞋” 这种鞋子谁要？

而彼时国内制造业遍地开花，晋江鞋赖以生存的“贴牌代工”模式出现了危机。1992年，晋江开始实施规模、质量“两个工程”，下大功夫整治淘汰落后产能，一批龙头企业迅速成长。

时任福建省晋江市橡塑检测站负责人 林荣为：我们主要还是帮企业把好原材料的入场关，他这个企业要在市场买材料，他首先是拿来检测一下，看看这些材料行不行，不行他就不投产。

1994年，随着纺织、造纸、食品等产业迅速发展，晋江开始领跑福建县域经济。2001年，晋江首次跻身全国百强县前十名，初步形成区域经济发展格局。

晋江市工业和信息化局副局长 陈连智：实体经济是我们发展的命脉，近十年来，我们技术改造资金投入1800多亿，引进了4所高校，9家国字号的科研机构，引导企业加快创新发展和技改提升。

党的十八大以来，新时期有了新发展战略，晋江开始大规模推进民营企业的转型升级，让传统产业“老树发新芽”。

福建盼盼食品有限公司生产负责人 林群峰：我们在全国有18家工厂，基本上所有工厂的几百条线都实现了5G化、智能化，接下来我们还会在全国各地继续开厂，一心一意地把这个食品行业做好，像其他资本运作之类的我们也不会，继续把我们的老本行干好。

记者手上拿的内存模组，也就是计算机的内存条，它是在晋江研发设计、制造、封装和测试的，是妥妥的“晋江创造”。而这背后，是晋江数字化转型的果实。

半导体高新区管委会副主任 苏华伟：当时我们出去考察，连上级都说，北京上海都不敢碰东西，晋江怎么能做得出来呢？但是我们当然不服气啊，说干就干，事实证明，最终我们还是把它做出来了。

目前，晋江已成为国内集成电路产业高地和重镇。十八大以来，晋江逐渐形成了超2000亿的鞋服产业集群、超千亿的纺织产业集群，以及食品、建材两个超500亿产业集群。工业产值亿元以上的企业达1159家。

(责编：杨曦、初梓瑞)