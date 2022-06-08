高长岭

仲夏时节，驻马店市汝南县的汝河故道两岸风景如画。近年来，该县对汝河故道实施了“四水同治”综合治理，让母亲河水系畅通、环境变美，良好的生态环境让县城更加宜居。 孙凯 摄

编者按

县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化、构建新型工农城乡关系具有重要意义。中共中央办公厅、国务院办公厅今年印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，对推进以县城为重要载体的城镇化建设进行了安排部署。

近年来，我省稳步推进以人为核心的新型城镇化，大力推进县城建设，县城实现了人口集聚、产业集中、功能集成，迈上了高质量发展之路。本报今起推出“走进县城看发展”专栏，展示我省在县城建设管理方面的先进经验和特色亮点，敬请关注。

□本报记者 高长岭

郡县治，天下安。河南省县域面积占比近九成，县域生产总值占比超六成，县域经济在全省发展大局中举足轻重。

县城强，一县兴。县城处于城尾乡头，是一县之政治、经济、文化中心，更是新型城镇化的重要载体，蕴藏着辐射带动乡村、支撑我省发展的巨大潜力。

省委、省政府十分重视县城建设，科学把握县城功能定位，发展壮大特色优势产业，完善公共基础设施，提高公共服务水平，吸引农村居民向县城集聚，县城已成为农民安居乐业的美丽新家园，以县城为重要载体的城镇化建设正在扎实推进。

科学定位 分类发展特色鲜明

我省多年来坚持因地制宜、分类发展原则，立足资源禀赋特点、县域经济基础，引导县城差异化发展。积极培育专业功能县城，合理发展农产品主产区县城，有序发展重点生态功能区县城等，一批特色鲜明的县城涌现出来。

在中国医疗器械行业，有3个县城撑起半边天之说，其中之一为长垣县城。长垣持续大力发展医疗器械、耗材等产业，县城集聚了多家产业链上下游企业，口罩也登上了央视春晚舞台，产业特色十分鲜明，夯实了县域经济基础。

中牟县城的汽车产业集聚区集聚整车企业8家、零部件及服务企业近400家，园区总产值累计突破5000亿元，成为国家新型工业化产业示范基地、国家火炬特色产业基地。

而地处伏牛深山的栾川县城，环境优良、景色宜人，旅游经济发展势头强劲。栾川县是国家生态文明建设示范县，栾川县城则成为我省闻名遐迩的生态功能区县城。

提质扩容 不断提升承载能力

“城，所以盛民也。”县城要吸引更多人口，必须完善市政基础设施，提高综合承载能力。

我省提出，要进一步发挥县级城市吸纳农村转移人口和推动县域经济高质量发展的主阵地作用。全省住房和城乡建设系统积极实施“八大行动”，补齐基础设施短板，巩固提升公共服务，实施城市更新行动，城市管理更加精细化、智能化、人性化。新郑市推行“数字城管”，让城市管理更智慧，市容市貌持续优化，群众满意度、幸福感不断提升。

提质的同时还要扩容，我省支持永城、林州、项城、长垣、新郑、禹州、巩义、固始、荥阳、邓州等发展成为中等城市。永城市践行公园城市发展理念，“十三五”期间实施百城建设提质工程项目453个，完成投资252亿元。“十四五”期间，永城市力争实现中心城区面积100平方公里、城镇人口100万人的目标，不断提升承载能力。

完善功能 建设生态宜居家园

县城生活要提质，公共服务得跟上。就业、就学、就医，民生问题无小事。

瞄准民生问题持续发力，县城功能日趋完善。“十三五”期间，林州市城镇新增就业6.37万人，农村劳动力转移就业5.1万人；投资35亿元，新建、改扩建中小学（幼儿园）118所，新增学位10860个，林州建筑职业技术学院建成招生；成立林州市人民医院、林州市中医院2家医共体。

良好的生态环境，让县城生活更舒心。新县县城是大别山中的山水红城，近年来被悉心描绘，“花园城市”如今成为新县县城最亮丽的名片。

全省县城加快建设污水处理厂，推行垃圾分类，治理水环境……一批生态宜居的美丽县城崭露头角。

随着以人为核心的新型城镇化战略深入实施，随着中原县域经济“成高原”步伐加快，散布在中原大地的一座座县城，将像一颗颗熠熠生辉的钻石，光耀现代化河南建设新征程。

(责编：杨曦、初梓瑞)