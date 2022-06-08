屠琪 景诗瑶

2021年在全国县域经济与县域基本竞争力百强县（市）中排名第61位，连续8年位列百强；连续10年跻身全国最具区域带动力中小城市和最具投资潜力中小城市百强县……

从曾经的“西南煤海”到如今的“金彩盘州”，盘州市不断增强县城综合承载能力，转型升级步伐加快，产业质态持续向好，城乡建设齐头并进，人居环境焕然一新。转“靓”，向“绿”，铸“金”，“三力齐发”，盘州市在经济社会高质量发展之路上跑出了加速度。

转“靓”，擦亮城市本色

翻开盘州的工业相册，发展的主色调从“黑”到“靓”，在产业转型升级中划出了一条漂亮的经济上扬曲线。

6月初，记者走进位于红果经济开发区的贵州盘誉泰合机械有限公司，被一台重达80吨的综采三机配套设备所吸引。

“这台西南地区首款综采三机配套设备可实现采煤工作面支护、采集、运输同时运作，三机合一既能降低成本，还能提高效率。”站在5米高的煤机设备前，贵州盘誉泰合机械有限公司行政部经理张凯介绍说。

张凯说，工业智能化的成效显著，以前采煤作业需要12位技术人员同时操作多台设备，费时又费力；现在通过这台智能设备，仅需6个人远程操作就可完成，安全系数和作业效率也大幅提升。

作为贵州省煤机装备智能化程度最高的企业，近年来，盘誉泰合公司引进了500多套智能制造的设备，通过综采三机配套设备项目，示范带动了龙鼎工贸等29家煤矿企业入驻红果经开区。这些致力于新型工业化建设的企业，为盘州工业发展注入了新活力。

近年来，盘州市改造升级传统产业，坚持以发展循环经济为引领，加快推进新型工业化，走实走好“煤电+”发展路子，将现代能源产业作为首位产业，先进装备制造产业作为潜力产业，从传统的煤炭开发向现代产业体系转变，初步形成煤炭、电力、化工、建材、新能源等多元化产业协调发展格局，实现了煤电大县的华丽转身。

向“绿”，绘就发展底色

初夏，漫步盘州村寨，头上绿树成荫，脚下花草丛生，一路风景怡人。

“我家这儿，有地道的农家菜，楼上还提供住宿，可以在院落里垂钓、采摘水果……”刚步入盘州市双凤镇大海村，记者就听到“甜缘休闲山庄”老板杨金贵热情地揽客。

杨金贵今年37岁，大海村本地人，去年，外出打工多年的他选择回到家乡，把家里的老房子改造成农家乐，平均每月收入近万元，真真切切享受到了乡村旅游带来的红利。

放眼盘州大地，美丽乡村催生美丽经济的实践不断上演，绿水青山生金变银的故事还有很多。

舍烹村的秀美娘娘山、妥乐村的古乡银杏、贾西村的九峰连池……乡村旅游，让美景变产业、村寨变景区，农民吃上“旅游饭”，日子越过越红火。

绿色生产奏响发展主旋律，希望的田野上涌动着蓬勃生机。盘州市聚焦旅游产业化“两大提升”“四大行动”，围绕城市旅游综合服务区产业空间，强化旅游产业项目包装推介，加快旅游闲置低效资产盘活，进一步推进旅游产业化提质增效，用旅游这把“金钥匙”，开启了经济发展的新未来。

铸“金”，提升幸福成色

厂房开工建设、小楼拔地而起、道路干净整洁，灿烂的笑容洋溢在人们的脸上……

这是盘州大地上一个个城镇崭新的面孔，更是一座新兴城市在经济腾飞的同时，努力铸造人民美好家园的火热激情。

“搬到红果城区后，我有了社区网格员的新工作，丈夫在城里跑起了出租，孩子的教育、老人的医疗样样有保障，日子是越过越好。”记者见到牟应花时，她正娴熟地佩戴好工作证，准备上门采集社区的社保信息。

四年前，牟应花一家从红石岩村搬到了金秋小区，她说，自从搬到城区后，曾经做过的“住楼房梦”“家门口上班梦”“孩子来镇区上学梦”现在都一一实现了。

牟应花的心声，道出了盘州成千上万搬迁群众浓浓的幸福感。

2021年，盘州市中心城区建成区面积达55.7平方公里，城镇常住人口53.55万人，城镇化率达到48.12%，让盘州的发展更有“温度”、人民的生活更有“质感”。

行走盘州，无论是在工业园区，还是在城镇乡村，记者都感受到城市发展的新气象，感受到强有劲的经济发展脉搏。

展望盘州的未来发展蓝图，美好生活的场景逐渐清晰——以“一城”为引领，以“三地”为支撑，全力实现“六区”目标，一个生机勃勃的幸福之城令人期待！（记者 屠琪 景诗瑶）

(责编：杨曦、初梓瑞)