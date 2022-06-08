王利强

滹源景区成了繁峙县城居民的“会客厅”。王爱中摄

开栏的话

县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。本报今起推出“走进县城看发展”栏目，挖掘报道一批具有示范效应的典型县城，以县城视角生动反映我省推进新型城镇化、满足人民日益增长的美好生活需求的积极探索和显著成就。

仲夏夜晚，繁峙县城南的滹源景区彩灯璀璨，波光潋滟。微风乍起，送来缕缕暗香和远处歌声。64岁的孙福海和老伴带着小孙女来景区散步纳凉。他乐呵呵地说：“从山上搬到城里第5个年头了，钱够花、人精神，出门三五步就是滨河公园，现在也成了4A级景区，真是越过越舒心。”

孙福海家住繁城镇建设街社区向阳三小区。而他的弟弟孙福星一家却选择在20多公里远的砂河镇定居。亲兄弟分隔两地，原因就是孙福海的儿子一家在繁城镇上班，而弟弟和侄子在砂河镇务工。这几年，异军突起的4A级憨山景区就在砂河镇。

滹沱河发源于繁峙，一条银练横贯全境，串起了繁城镇和砂河镇两颗明珠。繁峙县第十四次党代会上提出，依据当地发展基础、产业现状和空间布局，以“一带两城双园五基地”建设为主攻目标，全面推动“居、业、创、游、养”融合发展。以“两城”建设为引领，就是要提升城镇化发展质量，把城镇建设成为支撑和带动县域高质量发展、高水平崛起的强大引擎。

频做“扩胸”运动，“内涵式”发展天地宽

繁城镇曾名城关镇，与高升寨乡合并后改名为繁城镇。2021年，繁城镇再次展开双臂，将一河之隔的杏园乡揽入怀中，全镇呈现“两山一川有沃野、滹沱两岸尽美居”形貌。镇党委书记柴清亮说：“作为全县的政治经济文化中心，现在繁城镇居民就有12.6万人，占到全县总人口的近一半。”

就学、就医、就业，既是群众最关心的，也事关城镇化的成色。

沿着滹源景区南岸，一排排新建6层楼房星罗棋布，绿树掩映，门禁出入。13个小区组成了聚宝新区社区。而且，其中滨河移民小区是全县规模最大、人数最多的移民安置点，共安置全县原12个乡镇151个村的搬迁户1044户2766人。

52岁的赵成芳是搬迁户。她满意地说：“这里东边是繁峙中学的初中部，西边是新建的繁峙中医院，条件和山里比，真是好多了。我们两口子当初就下定决心，只要肯吃苦，日子肯定越来越好。”

群众需要的就是党和政府关心的。去年，繁峙县完成了滨河移民新区配套小学、幼儿园及运动场等项目建设，并于当年秋季开学投入使用。今年秋季开学，新建的滨河第二小学将正式招生。

走“内涵式”发展，“三就”中就业是关键之关键，而就业需要产业来支撑。

围绕产业有规模、产品有市场、农民有实惠“三大目标”，繁城镇因地制宜规划发展了小杂粮种植、干鲜果经济林、规模健康养殖、农副产品加工、乡村旅游等10大门类50多项增收富民产业。

走进城北的赵庄，如同走进了林海，所见之处皆是杏树。依托全国“一村一品”赵庄白水大杏这个“拳头”产品，繁城镇构建起生态观光旅游及干鲜果经济林产业覆盖区。镇长王国元说：“在现有白水杏1.37万亩、仁用杏1万亩和生态林超万亩的基础上，力争‘十四五’末经济林面积和生态林面积分别达到3万亩和2万亩，覆盖15个村7193人，预计人均增收7300元。”

锚定健体“塑身”，“创新式”治理成效显

砂河镇县城虽老，却生机勃勃，远远就能看到“全国文明镇”的大招牌。这里既是繁峙金矿的产地，也是繁峙经济技术开发区的所在地。全镇常住7.8万人，时值夏季，加之作为五台山北大门的地理位置，“南腔北调”成为这里繁荣的生动注解。

俗话说，外练筋骨皮，内练一口气。伴随着经济社会快速发展，基层治理瓶颈逐步凸显，而破解之道就是用好改革关键一招。2019年，砂河镇被确定为全省经济发达镇，赋权砂河镇开展相应综合执法工作。借助这一东风，镇党委书记武培勇说：“我们可以说是锚定健体，全力‘塑身’，经过两年多时间，摸索出了‘四个一’工作法。”

所谓“四个一”工作法即：一张清单明权责，有效解决基层“看得见的管不了”问题；一张网格管治理，有效解决基层“管得了的看不见”问题；一支队伍管执法，有效解决多头执法、力量分散问题；一套机制管运行，有效解决效率不高、专业性不强问题。

创新治理，面貌一新。

西沿口村网格员发现有村民在村东水渠焚烧秸秆，便立即上报给总网格员，总网格员马上联系砂河镇综合行政执法队和护林员前来救火。灭火之后，砂河镇综合行政执法队除对当事人进行了耐心教育外，还依照相关法规对其处罚款人民币1000元。当事人不仅接受处罚，还主动向周边人宣传秸秆禁烧要求，收到了很好的法治效果和社会效果。

杏树沟村网格员巡查时发现有人擅自违法开采铁矿石。砂河镇综合行政执法队接到报告后随即开展实地调查，核实后立即向县规划和自然资源综合行政执法队反映，由县执法队作出处罚并责令停止违法开采。

砂河镇副镇长杨瑞江说，通过综合执法改革，之前让基层干部头疼的秸秆焚烧、林木管护、农村违规建房、群众纠纷等问题得到了又快又好的解决，最主要的是，较好地解决了以往“生硬执法”“多头执法”“重复执法”等执法效率低下的问题，杜绝了执法扰民现象，得到了群众的衷心拥护。

抓党建促能力，“菜单式”服务笑颜展

不同的城市有不同的长相。繁峙县在大县城建设中，以抓党建促基层治理能力提升专项行动为抓手，让“两城”少些粗野“气息”、多些精致“气质”。

随着县域城镇化的加速演进，社区已日益成为各种惠民政策的落脚点、各种社区组织的集聚点、各种新型矛盾纠纷的引发点。但在社区治理过程中仍然存在政府主导性强、居民自治力弱、社区治理力量不足、驻区单位参与社区治理组织化程度不高等问题，因此统筹社区治理资源，构建党建引领、多元参与的社区治理格局，实施精细化管理、高效化服务，成为推进社区治理体系和治理能力现代化的现实选择。

“说到底，城市是要让生活更美的。”繁城镇建设街社区党支部书记王占国深有体会。今年开春后，向阳三小区的孙福海反映，小区里的好几株绿化树冻死了。接到居民下的“菜单”，在辖区单位县林业局的帮助下联系到了苗木，重新补植绿植20多棵，小区业主、物业皆大欢喜。特别是随着法治观念日益深入人心，居民维权意识普遍提高，繁城镇积极推行“三官一顾问”（即法官、检察官、警官和律师）进社区开展法律服务，受到了欢迎。

有了“党建引领”这个主心骨，交出了一份合格的基层治理效能答卷。4月份，面对突发的疫情，全县连续组织三轮核酸检测，每轮采样量都超过了21万人次，直至解除“三区”管控进入疫情常态化防控状态，没有发生一起冲突。

“那段时间虽然任务繁重，不分白天黑夜地忙，但是感人的事天天发生。”王占国说，“需要场地，居民们半夜起床将停车场腾空，没有丝毫抱怨，给我们送热饭的更是不在少数。”大家都知道，“一座城市再美，最美的还是人，而维护美景靠的是善行。”

(责编：杨曦、初梓瑞)