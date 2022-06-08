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AMiner公布AI 2000榜单：阿里巴巴跻身全球十大计算机网络研究机构

2022年06月08日14:47 | 来源：新华网
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原标题：AMiner公布AI 2000榜单：阿里巴巴跻身全球十大计算机网络研究机构

　　近日，权威机构AMiner公布2022年度AI 2000人工智能最具影响力榜单，在计算机网络领域，阿里巴巴跻身全球十大最具影响力的网络研究机构。

　　2022年度AI2000榜单基于2012-2021十年间人工智能和计算机科学领域46个顶级期刊会议收录的185241 篇论文和 258268 位作者的学术数据，榜单涵盖了人工智能 、计算机网络等20个核心领域。每年遴选时，参考过去10年各领域有影响力的会议和期刊发表论文的引用情况。

　　其中，计算机网络领域论文共计2899篇，入选该领域的顶会和期刊有SIGCOMM、NSDI、MobiCom等。从2019年开始，阿里巴巴已连续4年累计16篇网络论文入选网络通信领域全球顶会SIGCOMM 。

　　阿里巴巴旗下的阿里云，在计算机网络技术领域已布局多年，基于可编程芯片技术的数据中心网络和超融合网关设备，构建了端到端的网络性能可预期能力，建成全球超大规模数据中心内的“高速网”，可支持连接上万张GPU卡的超级大算力集群，及超过10万台服务器的集群弹性扩展能力。

　　在数据中心大规模部署 RDMA低延时网络技术实践中，阿里云网络团队提出了端网融合架构设计理念，在此基础上自主研发了Solar-RDMA低延时网络协议及HPCC流控算法，并通过自研网卡实现了协议硬件卸载，将网络拥塞延迟降低几十倍至上百倍，目前已在AI大计算集群内大规模应用，显著降低机器学习等传输延迟。

　　在广域网和无线网领域，2020年，阿里云网络团队成功将NFC感应距离从20厘米提升到了3米； 2021年，阿里云网络团队与淘宝推出多路径QUIC协议“XLINK”，解决了“多路传输慢路径阻塞”难题。上述多项研究成果均被SIGCOMM等收录。

(责编：董童、李源)

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