曹淼

“螺蛳粉火了？为什么？”广西柳州，西南工业重镇，近年来却因一碗粉被赋予了别样风味。

广西柳州市街边一家螺蛳粉店制作的螺蛳粉。（新华社发）

2021年5月，柳州螺蛳粉制作技艺经国务院批准列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。从地方小吃到“网红”大产业，数据显示，目前袋装螺蛳粉远销海外20多个国家和地区，创造了30多万个就业岗位，带火了酸笋、酸豆角、腐竹等产业链。

“品牌化、标准化、产业化成为地方美食产业发展的转折点。螺蛳粉行业的重构将带来众多创新的可能性和机会。”近日，广西微念实业有限公司总经理牟昊在做客人民网《对话企业家》时表示，随着中国国际影响力显著增强，中国品牌、中国味道将更深刻地影响世界饮食潮流。中国悠久的美食历史，网罗不尽的地方风味，因材施烹的饮食哲学，支撑“舌尖上的非遗”逐渐走向世界。

“非遗”赋能产业发展 传承焕发新活力

又臭又辣的螺蛳粉为何会成为国民级“网红”产品？访谈中，牟昊给出了他的答案——“将米粉和螺蛳结合起来的螺蛳粉，其独特的传统手工技艺是柳州宝贵的非物质文化遗产。一方面，柳州螺蛳粉作为地方美食，酸笋腌制发酵后产生的特殊气味成为其独特的记忆符号，深受民众喜爱。另一方面，螺蛳粉吃法和配料的丰富性为自身带来了新的发展机会，有望打破地域壁垒。”

美食是非遗文化的活态传承。牟昊认为，随着“国潮”兴起，地方美食的关注度在不断攀升，给消费市场带来新变化。技术工艺的进步，互联网、物流的成熟发展，促使地方美食打破地域限制；当地政府陆续出台的一系列产业发展规划文件，也推动螺蛳粉向规范化、标准化、品牌化、规模化发展。

“五年前我们布局地方美食，现通过打造具有东方文化特色的新消费品牌‘臭宝’，推广和传扬中国味道，以期更多人了解传统美食，感受美食背后所蕴藏的文化力量。”牟昊介绍，依托深耕螺蛳粉“赛道”经验，“臭宝”搭建了覆盖海内外的传播矩阵，创新内容和形式赋能非遗文化在全球化语境下的传播，例如在社交媒体上投放普及柳州螺蛳粉的宣传片；在品牌物料、包装设计、文创周边等融入传统文化元素，让底蕴深厚的非遗文化以多样形式“活”起来，持续焕发代代传承的生命力。

创新构建品牌差异 地方美食化身“出海”先锋

能从激烈的竞争中脱颖而出，成为小吃界的一匹黑马，螺蛳粉产业成功的背后是无数从业者的努力与付出。“地方美食的流行、发展和变迁体现了人们生活状态的改变。大家尝鲜柳州螺蛳粉，继而对产品品质和产品体验都提出了更高要求。这些市场声音反向推动了行业创新。”牟昊表示。

科研是推动创新的重要力量。牟昊介绍，公司与江南大学进行科研合作并成立相关柳州螺蛳粉工艺联合创新科研中心，在研究柳州螺蛳粉产品特点及生产工艺等的关键技艺的同时，在内容上从保护并传承传统技艺入手，深入研究酸笋的发酵工艺、有益菌落等。

对于打造品牌IP和渠道建设，牟昊认为，通过品牌特色内容传播，能够迅速建立起品牌与用户之间的情感联结；而线上线下双渠道驱动，则可满足不同消费群体的消费习惯。“公司在广泛调研的基础上，一方面结合目标市场的文化背景和行业发展模式，推出匹配当地需求的本土化传播方案；另一方面还可以将在中国市场累积和验证的经验应用到海外市场。”牟昊表示。

据柳州市商务部门统计显示，柳州螺蛳粉已远销全球20多个国家和地区，2021年实现出口额同比增长89.86%。牟昊介绍，去年下半年“臭宝”专门成立出海事业部，组建具有海外运营经验的团队，以IP出海和品牌出海的形式，积极探索产品出海发展的新路径和中国故事的国际化表达。目前，公司已将产品推广至数十个国家和地区。

全产业链布局 为乡村振兴注“智”提质

以工业化思维发展壮大的柳州螺蛳粉产业，是柳州最具潜力、最有前景、最聚人气的特色产业。2022年3月，国家乡村振兴局发布了《圆梦新时代 开启新征程——2021年全国巩固脱贫成果和推进乡村振兴典型案例掠影》，其中《打造螺蛳粉全产业链，夯实产业基础——广西柳州市螺蛳粉产业振兴新探索》成功入选全国14个典型案例掠影之一。

“臭宝”螺蛳粉螺蛳养殖基地。（受访者供图）

“柳州螺蛳粉的产业化、工业化、全链条化是发展地方经济、提升上下游多产业发展水平的有效途径，也是带动相关地区经济高质量发展和扩大就业的有利形式。”牟昊介绍，目前，公司深耕螺蛳粉产业链，实现了全产业链布局——在产业链上游农业端，从根源上实施帮扶，投资建设稻螺养殖基地、竹笋种植基地等，推行实施绿色种养循环模式，帮助当地农户增产提质增收，实现生态效益和经济效益共赢。

工业化生产方面，公司在当地投资兴建螺蛳粉食品加工厂，吸纳众多在食品行业有经验的优秀技术人才，有效提升螺蛳粉从业队伍的技术水平。2021年，公司与全国农业科技成果转移服务中心达成合作，加强科企、科产融合，提高农业科技成果转化实效，为当地经济的高质量发展做出努力，使发展成果更好地惠及农村、城镇，力求辐射带动更多群众增收致富。

“认真做好产品，才能长久发展。柳州螺蛳粉市场具有非常广阔的发展空间和良好的发展前景，我们有幸成为螺蛳粉产业发展的亲历者、推动者和见证者。”牟昊说。

(责编：曹淼、李源)