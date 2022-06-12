本报记者 游 仪

麦浪翻滚，机械轰鸣。

6月7日，在安徽省阜阳市太和县赵集乡界牌村，连片麦田，两台联合收割机来回穿梭。麦穗一茬茬割下，麦粒一颗颗饱满。一个上午的紧张作业，能收割三四百亩地。

“我这1156亩小麦，3台机子加把劲，1天就能收割干净。今年平均亩产能有1200斤以上！”阵阵麦香袭来，种粮大户王韶山喜上眉梢。

作为太和县顺祥农机专业合作社理事长，老王种地，从播种到植保，再到收割，早就实现了全程机械化管理。合作社里的100多台农机，今年不仅为周边1.5万亩麦田提供了社会化服务，12台大型收割机还前往外地开展跨区作业。从浙江余姚到河北衡水，自南向北，抢抓农时。

这要放在过去，想都不敢想。

以前种地，设备少、动力小，别说收割，施肥打药都费劲。有一年，三轮的自走式喷杆喷雾机装满了药，却因下雨不能下地。老王急得跑到县里买了背负式喷雾器，人工喷洒，这才没有耽误时机。

机械换代升级速度快。指着田里的收割机，老王感慨，以前用的小型收割机，忙活一天才收五六十亩地，一边收还一边掉麦粒，“如今小麦机收损失率降低到了2%以内，按亩均单产1200斤计算，一亩地能多挣约60块钱。”

颗粒归仓，还有诀窍。夏收时节，一场场以“精细高效、提质减损”为主题的小麦机收减损技能大比武在江淮大地轮番上演。农机手们收割、脱粒，一气呵成；麦田专家捡拾麦粒、测算减损率，一丝不苟。

提升小麦机收作业质量是夏收的重要一环。安徽今年举办了50多场机收减损系列活动，全省机收损失率在2%以下，较往年下降1个百分点，挽回小麦收获损失超3亿斤。

走进太和县旧县镇张槐村，种粮大户徐淙祥的千亩麦田中，农作物病虫疫情田间监测站十分显眼。智能型虫情测报灯、小麦赤霉病自动监测预警系统、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统……连上手机，从光照强度、土壤水分，到气温气压、虫情病害，一目了然。

安徽是全国粮食主产区。来自省农业农村厅的数据显示，截至6月9日，安徽收获4280万亩小麦。

“今年安徽小麦预计产量350亿斤，较上年增加约10亿斤。实现小麦生产‘十九连丰’，当无问题。”安徽省农业农村厅有关负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 01 版）

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