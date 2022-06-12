前5月人民币贷款累计增加10.87万亿元（新数据 新看点）
2022年06月12日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：5月份，我国人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。截至5月末，我国本外币贷款余额209.61万亿元，同比增长10.7%，人民币贷款余额203.54万亿元，同比增长11%。今年前5个月，人民币贷款累计增加10.87万亿元。
在存款方面，5月份人民币存款增加3.04万亿元，同比多增4750亿元。其中，住户存款增加7393亿元，非金融企业存款增加1.1万亿元，财政性存款增加5592亿元，非银行业金融机构存款增加2568亿元。5月末，本外币存款余额252.78万亿元，同比增长10.3%。人民币存款余额246.22万亿元，同比增长10.5%。今年前5个月，人民币存款累计增加13.99万亿元，同比多增3.8万亿元。
《 人民日报 》（ 2022年06月12日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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