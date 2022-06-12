本报北京6月11日电 （记者王政）近年来，我国5G发展坚持统筹谋划、适度超前原则，推动共建共享，产业生态稳步壮大，5G应用融入各行各业。工业和信息化部数据显示，截至今年4月底，我国建成全球规模最大的5G网络，累计开通5G基站161.5万个，占全球5G基站的60%以上，登录5G网络的用户已经达到4.5亿，占全球5G登网用户的70%以上。

中国信息通信研究院发布的《全国移动网络质量监测报告》显示，全国5G网络平均下行接入速率和上行接入速率分别为334.98Mbps和70.21Mbps，网络接入速率相比4G网络提升显著。

工信部将加快基础设施建设，今年计划新增5G基站60万个，还将实施5G行业应用“十百千”工程，选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网，打造“5G+工业互联网”升级版。

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 01 版）

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