今年计划新增5G基站60万个（新数据 新看点）
2022年06月12日05:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京6月11日电 （记者王政）近年来，我国5G发展坚持统筹谋划、适度超前原则，推动共建共享，产业生态稳步壮大，5G应用融入各行各业。工业和信息化部数据显示，截至今年4月底，我国建成全球规模最大的5G网络，累计开通5G基站161.5万个，占全球5G基站的60%以上，登录5G网络的用户已经达到4.5亿，占全球5G登网用户的70%以上。
中国信息通信研究院发布的《全国移动网络质量监测报告》显示，全国5G网络平均下行接入速率和上行接入速率分别为334.98Mbps和70.21Mbps，网络接入速率相比4G网络提升显著。
工信部将加快基础设施建设，今年计划新增5G基站60万个，还将实施5G行业应用“十百千”工程，选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网，打造“5G+工业互联网”升级版。
《 人民日报 》（ 2022年06月12日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 货币金融政策持续发力 精准纾困中小微企业
- 当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。越是形势严峻，越要坚定信心、果断应对，在稳经济和助企纾困上发挥更大政策效应。日前，国务院发布了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，部署实施6方面33条稳经济一揽子政策措施。国家层面的稳经济理念正在各行业、各地区形成共识，政策正从“纸上”落到“地上”，成为稳住经济社会发展的重要支撑。对此，人民网财经策划了“稳经济举措‘政’在落地”系列报道，解读政策部署，反映相关举措的落地成效。…
相关新闻
- 评论
- 关注