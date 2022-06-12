本报北京6月11日电 （记者朱竞若、王昊男）6月9日零时至11日15时，北京涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告115例感染者，涉及14个区和北京经开区。11日上午，北京市委主要负责同志到市涉疫风险应急处置指挥部检查并主持召开会议，强调要全力以赴，争分夺秒，充分发挥涉疫风险应急处置机制作用，一手抓流调溯源，一手抓风险管控，在最短时间内阻断病毒传播链条，坚决打赢这场疫情防控歼灭战。

两日来新增病例107人，均为隔离观察人员。6月10日零时至24时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者61例；6月11日零时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者46例，全部是涉天堂超市酒吧疫情相关人员。在6月11日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍，“目前本起疫情处于快速发展阶段，预计未来将从酒吧到访人员及其密切接触者中陆续发现续发病例，疫情扩散传播风险较大。”

据介绍，本次疫情一露头，北京迅速启动应急机制，设立阳性人员落位转运、密接人员排查转运、集中隔离资源调配、监督检查4个工作组和各区分指挥部，争分夺秒阻断传播。“既要迅速排查管控流调时间内到过天堂超市酒吧的所有人员，还要快速排查这些人员之后到访过的场所和关联人员，全面彻底排查风险人员和风险点位。”北京市政府新闻发言人徐和建说。

朝阳区副区长杨蓓蓓介绍，朝阳区对新发社会面病例和重点病例坚持“一病例一专班”，截至11日15时，涉天堂超市酒吧疫情已判定密接6158人，次密接901人。目前，朝阳区已对多个小区采取封管控措施，并从11日开始开展区域核酸检测。

据介绍，根据当前疫情发展形势，北京市教委报请上级批准，对原定中小学幼儿园返校时间作出了调整：非涉疫初三年级学生6月13日返校，中小学其他年级继续做好居家线上教学。“中小学其他年级和幼儿园将根据疫情发展形势，按照分期分批梯次返校的原则，进一步细化完善相关方案，具体安排确定后将提前通知。”

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 02 版）

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