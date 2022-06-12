本报上海6月11日电 （记者田泓）“今年，勃林格殷格翰将连续第四年参展进博会。过去几年，我们借进博会平台实现了从展品到商品、从参展商到投资商的转变。我们正在积极准备，希望将更多优秀的产品和解决方案带到第五届进博会上。”近日，德国制药企业勃林格殷格翰全球高级副总裁高齐飞说。

9日，商务部新闻发言人束珏婷在新闻发布会上表示，目前，正按照原定计划稳步推进今年11月在上海线下举办第五届进博会，各项工作进展顺利。企业商业展方面，签约面积已超过规划面积的75%，世界500强和行业龙头企业数量已经超过250家。

“欧力士是进博会的参与者，也是进博会溢出效应的受益者。”日本欧力士集团相关负责人刘国平表示，新冠肺炎疫情发生两年多来，欧力士在中国市场参投数个首次公开募股（IPO）项目和人工智能企业，投资辽宁、山东等地清洁能源储能、健康消费品行业等多家企业，在中国市场累计增资2.3亿美元。位于大连的欧力士中国总部大厦、青岛的欧力士产业运营平台即将开业。

“进博会为新西兰企业提供了与中国大市场保持联系的绝佳平台。”新西兰中国关系促进委员会执行董事孔思达说，2021年新中双边贸易总额达到377亿新西兰元，超过了2019年，其中，新西兰对中国出口增长近20%。“前四届进博会有超过200家新西兰企业参展，与各国企业一起分享发展机遇、实现合作共赢。新西兰企业需要通过进博会更好了解中国消费者的需求。”

中国国际进口博览局近日发布公告，对符合条件的企业商业展参展企业给予“减免搭建费”等特别支持措施，并将报名截止日期延长至7月31日。目前，已通过邮件、短信等方式，向40余万参加过前四届进博会的采购商，推送了53项展品或服务信息。

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 02 版）

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