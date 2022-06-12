本报记者 史自强

今年4月，一笔订单到了位于河北张家口市怀来县的合盈数据（怀来）科技产业园。“我们与美团签约，将为其提供定制化数据中心建设及运营服务，期限长达10年。”北京中科合盈数据科技有限公司怀来区域总经理吕志勇说。

近几年，越来越多的北京企事业单位，将数字经济业务投向了紧邻北京的怀来县。怀来县抢抓京津冀协同发展、国家可再生能源示范区建设等机遇，立足自身优势，积极推进大数据产业发展。

2021年，怀来县“数据+软件”主营业务收入达21.9亿元，同比增长55.3%。预计到2025年，全县运营服务器将达300万台，从业人员5万以上。

发挥区位优势，承接北京数字产业

“从北京清河站上车，坐高铁不足半小时即可抵达怀来的东花园北站！”两年前，吕志勇从合盈数据北京总部来到怀来，通勤便利。怀来与北京中关村科技园直线距离仅50公里。京张高铁开通后，怀来县内设2站，独特的区位优势使其在承接北京数字产业外溢方面极具便利性。

今年年初，国家“东数西算”工程将怀来纳入全国一体化算力网络京津冀枢纽节点张家口数据中心集群建设的起步区。

怀来县副县长白佑强表示，怀来发展大数据产业优势明显，除了区位，当地气候冷凉，数据中心总能耗PUE可稳定在1.2以下，能效水平较好。同时，张家口市可再生能源丰富，可为数据中心提供充足绿电。此外，在怀来，三大运营商光纤直连北京，网络延时低于4毫秒，几乎“零延迟”。

截至2021年底，全县大数据产业累计完成投资174亿元，已落地秦淮数据、腾讯科技、合盈数据、中国移动、中国联通、中国电信、怀来云交换等11家数据中心企业和软通动力、竞业达2家软件龙头企业，其中7个数据中心60万台服务器已投入运营。

“未来，怀来将承接北京等地的金融证券、灾害预警、远程医疗等实时性新增算力需求，建设高密度、高效能、低碳数据中心，构建‘北京做总部、怀来做计算’‘北京做研发、怀来做交付’的差异化发展格局。”怀来县数字经济局局长曹锦斌说。

利用绿色电力，助力实现“碳达峰、碳中和”

数据中心集群对能源消耗极大，电力从何而来？

6月初，张家口市沽源县25万千瓦风电项目建设现场，工人们正在修建进场道路，建设升压站和风机吊装平台。项目建设负责人白天虎介绍，项目今年5月开工，预计年底并网发电。

“谋划实施源网荷储一体化项目，就是在张家口的张北县、沽源县等风光电富集区，建设风光电一体化电站，持续产生绿色电力，通过电网传输至怀来大数据中心集群消纳侧。该项目总装机规模550万千瓦，沽源为项目首期，全部完工后，每年将提供绿电100亿度。”白佑强说。

怀来在建设数据中心集群过程中，围绕“碳达峰、碳中和”目标，大幅提升可再生能源使用占比，破解能源瓶颈。

怀来县发改局局长乔建军介绍，目前全县正在建设整县制光伏项目，利用建筑屋顶布设光伏发电设备，总投资2亿元，总装机容量5万千瓦，按年均日照1300小时计算，2023年底竣工后，年发电量约为6500万度。

此外，针对机房设备产生的大量热能，怀来县实施数据中心余热回收项目，与清华大学、中国建筑节能协会等机构合作，现已启动建设怀来云交换、合盈数据等数据中心余热回收供热供暖试点，今年冬季可实现供热供暖面积20万平方米。“按照规划，到‘十四五’末期，全县运营服务器可满足6000万平方米供热，多余的热量可用于发展葡萄、蔬菜四季种植和水果烘干等产业，带动农民致富，助力乡村振兴。”白佑强说。

加紧建设配套，打造产城融合示范区

“怀来生活成本低，配套设施也相对齐全。员工从北京过来，住得踏实。”吕志勇说。

怀来气候宜人，美丽的官厅水库坐落于此。而当地也借助官厅水库紧邻大数据产业基地优势，谋划官厅水库抽水蓄能电站项目，将不稳定的可再生能源转化为数据中心所需的稳定能源。“湖水的有效流动，既满足大数据企业用电需求，又实现水质稳定提升。”乔建军说，“该项目被国家发改委列入‘抽水蓄能中长期规划储备项目库’，力争年内开工建设。”

近几年，怀来围绕产业发展需求，着力强化水、电、路、网等要素保障，加快基础设施和公共服务配套设施建设。2021年，当地完成永福路、永嘉路等4条道路建设，两座变电站、总长3.5千米的电力隧道和2千米的综合管廊建成投用。

“以产定人，以产定城”，怀来在已落地的数据中心项目基础上，合理布局医院、学校、商业中心、人才公寓等公共服务配套设施，打造集“生产、生态、生活”于一体的产城融合示范区。目前，北京大学人民医院怀来院区、人才公寓、数字会展中心已经落地运行。

“目前，智慧城市管理系统、智慧管廊管理系统已开始建设，智能照明、智慧停车场等设施已部分建设完成。”怀来建投建设发展集团有限公司董事长牛晓伟说。

为进一步保障产业基地入驻企业生产生活需求，2022年，怀来还将实施23个项目，计划投资29亿元，包括路桥工程、电力工程、数据中心再生水供给工程等。“十四五”期间，怀来大数据产业基地基础设施和公共服务配套累计投资将超83亿元。

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)