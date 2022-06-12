上海常态化核酸免费检测延长至7月31日（高效统筹疫情防控和经济社会发展）
2022年06月12日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海6月11日电 （记者田泓）11日，上海市疫情防控工作领导小组办公室印发《关于对本市未按规定参加核酸检测人员随申码赋黄码等相关事项的通告》（以下简称《通告》），规定即日起至2022年7月31日，上海市民应每周至少进行一次核酸检测。如7天内无核酸检测记录，其随申码将会被赋黄码；完成核酸采样后，其随申码将在24小时内转码。对“应检未检”并造成疫情传播扩散的，将依法追究相应法律责任。
《通告》规定，上海全市常态化核酸检测点免费检测服务延长至2022年7月31日。对长期卧床重病患者、行动不便老人、残障人士、婴幼儿等特殊人群，各区要提供核酸检测便利服务。
6月11日，上海新增社会面3例新冠肺炎本土确诊病例和1例本土无症状感染者。在当天举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，6月1日至10日，上海社会面累计发现阳性感染者32例，结合现场流行病学调查，经过综合研判，这些感染者体现如下特点：一是疫情波及范围较广，有13个区出现社会面散发疫情，“降新增、防反弹”的压力很大。二是疫情聚集性特点比较明显。三是疫情涉及的职业人群有所增加，服务行业从业人员感染者有增加趋势。四是属于前期疫情延续。6月1日以来发现的病毒株均与上海本轮本土疫情中的早期病原同源。
《 人民日报 》（ 2022年06月12日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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