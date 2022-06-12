本报记者 李 慧 尚 杰

独库公路沿途风景宜人。新疆文旅厅供图

入夏的新疆伊犁州尼勒克县乔尔玛青山如黛，绿意盎然。6月10日上午，被誉为“中国最美公路”的独库公路通车仪式在这里举行。来自全国各地的千余辆自驾车，从独库公路沿线各地出发，探访这条“最美公路”以及沿途美景。

独库公路从克拉玛依市独山子区穿越天山到达库车市，全长560多公里。

这条一年只通行5个月的道路，靠什么吸引天南地北的游客到来？如何为游客创造更丰富更多样的旅游体验？网红公路如何留住游客的心？记者对此进行了采访。

1 激发旅游名片效应

从高空俯瞰，独库公路如一条巨龙穿行于天山山脉中段，把天山南北串接起来。公路沿途风光如画，令人目不暇接。

行走在这条路上，可以“一日看四季，十里不同天”。一路行去，穿红峡、越龙池、过森林、入草甸，四季交替，美不胜收。

在通车仪式现场，61岁的湖北游客邓春华难掩内心的激动。从2020年开始，她连续三年和丈夫“两人一车”自驾畅游独库公路。她说，独库公路沿途独特的自然风景让她看不够，去年因为遭遇泥石流没有走完全程，今年专门早做安排，就等着正式通行这一天。

人们常说，最美的风景在路上。新疆旅游名片——独库公路，更是如此。

在独库公路旅行导览图上，沿线的美景星罗棋布：从独山子区出发，一路经过独山子大峡谷、百里画廊——唐布拉、空中草原——那拉提草原、九曲十八弯——巴音布鲁克、天山明珠——大小龙池、库车大峡谷等景区，一条路让游客饱览南北疆多数精品景色。

戈壁、草原、湖泊、雪山、冰川、峡谷……沿途各种景观的照片，引发了游客和旅游从业者的赞叹。从事旅游经营的企业负责人宋博说，这条560多公里、纵跨天山、贯通南北疆的“最美公路”，“承包”了新疆80%的美景，也带来了源源不断的客流。他所在的公司，在新疆一口气开了6家房车营地。

受到新冠肺炎疫情冲击，今年独库公路能否如期通车，外地游客能否顺利入疆，成为宋博一直担忧的问题。要知道，这条公路一年也就5个月的通行期，耽误一天就有不少的损失。

“我们将为入疆游客创造一切便利条件，并通过降、返、缓、奖、补等多种举措，助力旅游企业发展。”新疆文旅厅相关负责人的一席话，让宋博吃上了“定心丸”。

独库公路沿途的5个地州（市）也铆足了劲，组织安排了阿肯弹唱、草原那达慕、龟兹壁画展、梦幻灯光节、帐篷露营节、篝火美食节等一系列丰富多彩的文化盛宴，让游客在自驾之外，对旅行有了更多期待。

2 联动做活“廊道经济”

说起独库公路给旅游和生活带来的变化，特克斯县宅乐生态民宿园负责人努尔古丽·阿拉别克仿佛有说不完的话。

“如今的乡村旅游从农家乐发展到高端民宿，我家的民宿投入300多万元，主打民族风情。这几年虽然受疫情影响，每年也能挣到几十万元，比原来做其他生意好多了。”努尔古丽·阿拉别克告诉记者。

在当地百姓眼里，独库公路既是一条景观路，更是一条幸福路。它不仅承担着南北疆交通要道的重任，更像是一条蜿蜒流淌的长河，将源源不断的游客输送到沿线，让生活在这里的人感受到旅游经济带来的活力。2019年旅游旺季，这条路最高日承载自驾车达2万辆。

库车市阿格乡北山村是独库公路进入南疆的第一站。去年以来，北山村利用独特的地理位置优势，投资1000多万元对村里的旅游设施进行全面升级改造，增加了游乐项目，形成了“村委会＋公司＋农户”的乡村旅游新模式，成为网红打卡点。如今，村民吃上了旅游饭，村集体收入也从2020年的不足5万元增加到2021年的35万元。

新疆文化和旅游厅党组副书记、副厅长燕乃敏介绍，近年来，独库公路沿线各地州（市）不断完善沿线观光停靠点、标识系统、服务区、停车区等配套服务，加快建设自驾营地并完善配套设施。全疆各地围绕G217、G219、S101等风景道打造精品旅游风景道和自驾游线路，带动沿途旅游节点城市、旅游小镇、特色旅游乡村建设，交通旅游联动的“廊道经济”日渐火起来。

不断改善基础设施，才能让网红公路叫好更叫座。2019年，新疆交通部门启动G217线独库段公路病害处治提升服务品质工程项目，2020年又启动独库公路提升二期工程。“十四五”期间，新疆将持续打造南疆丝绸之路文化和旅游风情旅游目的地、天山旅游产业带、乡村旅游目的地，独库公路等风景道在其中将起到穿针引线的作用。

3 完善服务延伸链条

随着旅游产业的迅速发展，以及信息化浪潮的推动，游客对旅游个性化的需求日益强烈，尤其是随着旅游市场结构变化和旅游出行方式的变化，游客对智慧定制化服务、旅游地公共信息的整合与共享提出了更高要求。

为完善游客出游体验，新疆坚持观光、休闲旅游产品并重。最新统计数据显示，全疆在建、拟建自驾车旅居车营地73家，运营中营地48家；全国各大在线旅行社平台经营新疆自驾旅游产品的旅行商达3217家，自驾产品品牌600余个，其中以民宿住宿、旅拍服务、发现乡村为主题的自驾旅游产品品牌占30%。

除了丰富旅游体验，在网红公路发展中，如何完善服务、延伸链条，也成为新疆旅游部门思考的重点问题。

“要以公路网为依托，以重点景区和具有发展潜力的景区景点为关键节点，高标准、高层次、高品质推动‘交通+旅游’综合开发体系。”燕乃敏说，独库公路是一条新疆景观代表性公路，它也是新疆旅游的一张亮丽名片。新疆将进一步打造中国最美自驾公路品牌，整合沿线区域内的旅游资源，完善区域旅游体系，共同推动独库公路自驾游健康发展，为游客打造更富魅力的旅游风景线。

（本报记者 李慧 尚杰）

(责编：袁勃、牛镛)