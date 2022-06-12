上海已累计开通超过5万个5G基站
2022年06月12日08:31 | 来源：新华网
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新华社上海6月11日电（记者陈爱平）记者从上海市通信管理局获悉，截至今年4月，上海已累计建成开通5G基站51716个，5G应用“海上扬帆”行动计划稳步推进，5G已经逐渐成为上海数字经济发展舞台上的“主角”之一。
上海市通信管理局10日发布的数据显示，近年来上海5G基站数量年均增速超过65%。截至今年4月，上海5G基站密度达到每平方公里8.2个，每万人拥有20.8个5G基站。
从5G用户发展和业务使用来看，截至今年4月，上海5G移动电话用户占移动电话用户比例达到21.3%，4G移动用户不断加速向5G移动用户迁移。上海5G移动互联网用户接入流量占移动互联网接入流量比重超过30%。
从5G融合应用来看，上海积极推进5G应用“海上扬帆”行动计划，5G应用案例总规模已有近1000项，获得国家层面认定的重点专项和试点的5G融合应用已有超过200项。随着5G与经济社会生活各领域的不断融合，5G在工业互联网、医疗健康、智慧教育、智慧能源、文化旅游、智慧交通、智能航运等多个领域的典型应用正不断涌现。
上海将坚持适度超前原则加快5G、千兆光网、数据中心等数字基础设施建设，聚焦新型信息消费、实体经济、民生服务等领域，加快推出一批新产品、新业态、新模式，全面助力城市数字化转型和经济社会高质量发展。
(责编：王仁宏、初梓瑞)
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