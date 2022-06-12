记者11日从北京证券交易所获悉，北交所开市以来合格投资者开户踊跃，截至目前，合格投资者数量已超500万户，公募基金、社保基金、QFII等投资机构积极入市交易，加速布局。

图为北京证券交易所外景。新华社记者 李鑫 摄

北交所开市以来，市场运行整体平稳，企业上市热情高涨。目前，北交所已上市公司96家，另有13家已过会，其中6家已完成注册，300余家挂牌企业已在辅导备案中。经过一段时间的积累和准备，正逐步实现发行上市常态化。

据了解，当前北交所市场建设的重中之重，是加快聚集一批高质量上市公司，形成合理的市场规模和市场深度。

为此，全国股转公司、北交所将着力抓好两方面工作。一方面，将充分发挥新三板和北交所两个市场一体化发展的优势，促进形成储备、挂牌、辅导、上市梯次递进的企业成长链条。另一方面，拓宽市场服务布局，加大资源投入。今年以来，全国股转公司、北交所依托六大区域服务基地，新建13家省级服务基地，对符合新三板挂牌和北交所申报条件的企业，实现一企一档一策，助力企业更加顺畅地进入资本市场。（记者姚均芳）

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