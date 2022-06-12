在第28个世界防治荒漠化与干旱日到来之际，中国治沙暨沙业学会沙棘专业委员会发布《全国沙棘资源本底调查报告》。报告显示，全球约有51个国家分布有沙棘林，主要在欧洲、亚洲、美洲、非洲等地。我国是世界上天然沙棘资源最丰富的国家，也是人工种植沙棘面积最大的国家。全国沙棘林面积总计1910.44万亩，年加工利用沙棘果实8万吨至10万吨，各类沙棘产业年总产值240亿元至260亿元。沙棘已成为我国西北、华北、东北和西南等地区改善生态环境、促进乡村振兴、增进民生福祉的优良树种资源。

这是我国林草系统首次对全国沙棘资源状况进行摸底调查并形成报告。报告显示，我国沙棘资源分布具有三个特点：一是人工沙棘林在沙棘资源中占主体地位。全国人工沙棘林面积1058.35万亩，占沙棘林总面积的55%，其中83%的人工沙棘林分布于内蒙古、山西、甘肃、青海、陕西5省（区），面积达873.28万亩；全国天然沙棘林面积852.09万亩，其中84%的天然林分布于山西、甘肃、青海、陕西4省，面积总计717.29万亩。二是沙棘优势区主要位于西北和华北。在全国范围内，沙棘林面积排名前6位的省区分别是华北地区的山西、内蒙古、河北和西北地区的青海、甘肃、陕西，沙棘面积达1695.8万亩，占全国沙棘总面积的88.76%。三是中国沙棘（亚种）在全国分布最广。在全国沙棘林中，中国沙棘（亚种）是面积最大、生态经济利用程度最高的中国特有沙棘种类，广泛分布于青海、甘肃、宁夏、山西、陕西、内蒙古、河北、北京、西藏和四川等地。

报告显示，目前我国有从事沙棘相关经营企业3189家，沙棘企业主要集中在华北、西北、东北3个人工沙棘主产区。近年来，我国对沙棘果汁、油脂、黄酮等的研究和利用不断加强，沙棘新产品陆续投入市场，沙棘相关产业持续壮大，为促进地区经济发展和群众增收致富开辟了一条新路。（记者姚亚奇）

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