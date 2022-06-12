6月11日是我国第六个文化和自然遗产日，今年的主题为“协同保护世界自然遗产 共建地球生命共同体”。记者从国家林业和草原局获悉，截至目前，我国世界自然遗产数量达到14项，文化和自然双遗产4项，数量均居世界第一，总体保护状况良好。

世界遗产包括世界自然遗产、世界自然与文化双遗产、世界文化遗产3类。我国的世界自然遗产、双遗产共18项，总面积达7.06万平方公里。其中，3项涉及国家公园，6项位于全球生物多样性热点地区，16项属于《中国生物多样性保护战略与行动计划》确定的中国生物多样性保护优先地区，9项列入联合国教科文组织“世界生物圈保护区”。这些遗产有效保护了中华大地上最具代表性的地质遗迹，最优美的山岳、森林、湖泊，最珍稀濒危的动植物物种。同时，18项遗产地还保护了200多个文物保护单位、非物质文化遗产、众多的历史文化名城名镇名村和传统村落，平均每年为当地带来超过140亿元的旅游收入。

今年是我国首批世界遗产列入世界遗产名录35周年。35年来，中国的世界遗产事业从无到有、从小到大，在世界遗产申报、保护、管理和利用等方面取得举世瞩目的成就。特别是党的十八大以来，我国将生态文明建设提到前所未有的高度，加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，形成了依托自然保护地体系保护管理世界遗产的有效机制，有力推进了自然保护地与自然遗产协同保护，我国世界自然遗产保护管理进入了新的历史发展阶段。世界自然保护联盟（IUCN）《2020年世界遗产展望》评估报告显示，世界自然遗产和双遗产中，全球整体状况处于“好”和“较好”的比例为63%，中国比例为89%；全球处于危急状况的为7%，中国为零。我国18处世界自然遗产和双遗产总体保护状况良好，优于国际平均水平。

据了解，今年的文化和自然遗产日期间，各地结合地方实际，组织安排了丰富多样的纪念活动，宣传世界遗产保护的理念，倡导全社会共同关心、爱护世界遗产。（记者姚亚奇）

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