中新财经6月12日电 (记者 谢艺观)退市！退市！退市！近期A股上市公司密集退市，其中不乏知名企业。

5月以来，近40家上市公司被退市

据中新财经记者不完全统计，自5月份以来，截至6月10日，已有37家A股上市公司收到股票终止上市决定。另有25家上市公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示。

虽然年报披露期是上市公司退市高峰期，但近期如此密集的退市，实属罕见。

梳理这些被按下“退出键”的公司，不少曾家喻户晓，如，厦华电子。

“有了厦华等离子，真想再活500年”，知名演员陈道明曾代言的厦华牌电视机，曾经是很多人家里的“三大件”。

创立于1985年的厦华电子，于1995年在上交所挂牌上市。公开资料显示，厦华电子是中国第一台等离子电视的制造者，也是中国第一家率先从CRT电视(老式显像管电视)转型为平板电视的企业，是中国最大的彩电出口企业之一，曾将TCL、创维、长虹、海尔、海信、康佳等彩电品牌甩在身后。

但在A股市场沉浮27载，期间经历“披星戴帽”、重组后，厦华电子最终走向退市。

小时候听着广告语“科迪汤圆 团团圆圆”，长大后喝着网红“小白奶”，长在河南的“90后”对于科迪并不陌生。

曾经，科迪乳业创始人张清海公开表示，要把科迪乳业打造为比肩蒙牛、伊利的“中部奶业航母”。近年来，科迪乳业却陆续出现经营困难、拖欠工资、资金紧张等问题，张清海还因财务造假被采取10年证券市场禁入措施。继地方国资入局保壳未果后，如今只能黯然退市。

除了昔日“彩电霸主”和“乳业巨头”，“影视黑马”当代东方、“安防巨子”东方网力、“电池巨头”猛狮科技、“人造钻石大王”豫金刚石、34年老牌房企绿景控股等均难逃退市命运。

最严“退市新规”下，公司退市或成常态

以往上市公司退市数量并不多，即使是2021年度，退市公司数量也只有二十余家，为何今年会如此之多？

对此，市场认为，大量公司退市或与2020年底落地的“退市新规”渐显威力有关。

2020年12月31日，沪深交易所正式发布退市相关业务规则，对财务类、交易类、规范类、重大违法类等4类强制退市标准进行完善。

除了面值退市标准明确为“1元退市”，连续20个交易日总市值低于人民币3亿元；退市风险警示股票被出具非标审计报告；信息披露、规范运作存在重大缺陷且拒不改正；连续两年财务造假，营收、净利润、利润、资产负债表虚假记载金额总额达5亿元以上，且超过相应科目两年合计总额的50%。发生这些情况都会触及终止上市标准。

“过去退市大多都是在年报披露之后，每年或只有几家公司退市。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新告诉中新财经记者，但以后退市将会是常态化、均衡的，也就是说一年四季都可能会退市。除了年报、半年报等，公司还可能被“1元退市”标准等赶出市场，投资者用“脚”投票，退市的效率会更高。

据上交所公布的数据，2020年年报披露后，沪市共有42家公司被实施退市风险警示，其中25家因触及新增的财务类退市指标被实施*ST。

此后，退市机制仍不断“升级”。2021年11月，沪深两市年底出台多个指南，精准打击“空壳公司”；今年4月底，证监会发布《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》，进一步加强退市公司监管，引导质地较差的企业通过市场化途径退出市场，促进风险彻底出清。

在董登新看来，美国的股市就是“大进大出”的，A股市场目前的上市公司数量已逼近5000家，所以也应该有进有退，实现良性循环。“以后每年有300到500家公司IPO，30家到50家公司退市是很正常的，A股市场实现‘有进有出’，优胜劣汰、‘大浪淘沙’的格局就逐步形成了。”

(责编：王仁宏、初梓瑞)