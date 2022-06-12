中新财经6月11日电 (左雨晴)“陈赫退出福建贤合庄股东”“贤合庄加盟商无力经营纷纷维权”……随着一众明星纷纷从餐饮业退股“跑路”，昔日红极一时的明星餐饮加盟店，如今也只剩下了“一地鸡毛”。

“靠脸吃饭”，明星兴起开店潮

近年来，明星开店成为餐饮业的新时尚，与以往明星只开一两家餐馆不同，如今的明星们将目光瞄向加盟连锁模式，一个个明星品牌如雨后春笋般冒出，并急速扩张。

薛之谦的“上上谦”，陈赫与叶一茜、朱桢合伙的“贤合庄”，陈恺的“火凤祥”，关晓彤的“天然呆奶茶”，胡海泉的“灥喜锅”和“本宫的茶”……其宣传中不乏其他明星前来捧场。

“这种加盟店自带明星热度，具有传播优势，并且成本低，利润大，赚钱快。”首都经济贸易大学教授、中国社科院私营企业研究中心研究员蒋泽中对此表示，与传统品牌连锁店相比，明星加盟店更偏向于“靠脸吃饭”。

一些明星餐饮店急速扩张，引发的风波不断

然而，明星加盟店自开设起，一直便风波不断。例如，贤合庄、辣斗辣等多家明星餐饮店频频被曝出食品安全问题，火凤祥开业第二年总店便遭加盟商拉横幅称“血本无归”，天然呆因首次对外订立商业特许经营合同后未备案被罚，本宫的茶因偷税被罚……

中新财经注意到，尽管贤合庄于2015年开设首店，但其在2017年才开设第二家分店。其真正急速扩张是在2019年陈赫方与四川至膳品牌管理有限公司合作后，门店数量一度达到800余家。

天眼查App显示，目前，四川至膳对外投资有7家公司，存续状态的有5家，除贤合庄关联公司外，还包括成都烧江南餐饮管理有限公司(黄晓明烧江南关联公司)、成都至佰餐饮管理有限公司(萧敬腾傅面面关联公司)。

亏了钱的加盟商能向明星索赔吗？

如今的贤合庄官网上，仍悬挂着陈赫的宣传照片。但在“全力打造卤味火锅版图，掀起新轮掘金风暴”的口号下，骨感的现实却是陈赫已退出股东行列、加盟商纷纷维权。有媒体报道称，贤合庄已关店超270家。

“多数明星只是将冠名权、肖像权授权给品牌公司，加盟商若追责，最多只能向品牌公司追责。”蒋泽中向中新财经表示，除非明星与品牌公司签订的合同中另有规定，否则明星不承担公司亏损的后果。

蒋泽中指出，不少明星以个人名义入股后，也意识到其中的风险并有意规避。以陈赫和贤合庄的关系为例，2020年，陈赫退出福建贤合庄，大股东变更为其持股的福建贤合庄品牌管理合伙企业(有限合伙)，直到今年5月彻底退出。

“如果贤合庄被追责，陈赫最多受连带责任，当他转为通过有限公司形式投资后，责任会进一步降低。”蒋泽中表示，如今陈赫已彻底退出，从目前的公开信息来看，陈赫的做法合法合规，加盟商无法追责到陈赫身上。

中新财经注意到，不少明星加盟店此前将明星宣传为“金牌店长”、“门店掌柜”、“品牌主理人”，不少加盟商因此以为明星就是老板。但在出事后，品牌方又澄清明星并未参与到公司的直接管理中。

“在加盟商与品牌方的合同中，是有明确规定责任主体的。”蒋泽中对此表示，“加盟商应该清楚，自己是与谁签订的合同。”

明星拿流量做餐饮，是把“双刃剑”

不少加盟商指责明星加盟品牌是在“割韭菜”。但也有网友对此吐槽称“又贵又难吃，开明星加盟店不也是为了割粉丝的‘韭菜’吗？”

“传统加盟店是以某种特色产品或商业运作模式作支撑，而明星加盟店的支撑则是明星形象。”蒋泽中称，目前国内很多加盟品牌并不规范，以明星为招牌的加盟店更是缺乏成熟的运作模式。

对于明星来说，餐饮界是赚快钱的渠道，也是另一个营销平台；对于加盟商来说，明星形象则是客群保证。但明星加盟店与明星形象的深度绑定，实则对双方都有利有弊。

“明星效应是有时限的，粉丝也是有审美疲劳的，这个客群对于餐饮业来说并不稳定。而一旦明星‘翻车’，抗风险能力低的加盟店也会一同被喜新厌旧的消费群体所抛弃。”蒋泽中认为，若加盟店暴雷，也会连累明星形象一同受损。

在经历一系列的热捧和离场后，或许加盟商们终会明白，餐饮业的本质仍是要回归餐饮本身。“产品和商业模式才是硬道理。”

(责编：王仁宏、初梓瑞)