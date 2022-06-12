中新财经6月12日电 12日，知网微信公众号发布公告称，即日起，知网向个人用户直接提供查重服务。

图片来源：CNKI知网微信公众号

知网在发布的《知网个人查重服务常见问题》中表示，鉴于研究生学位论文管理的特殊性以及各学校学科差异、办学水平、管理政策不同，知网继续通过研究生培养管理机构(研究生院)向研究生提供学位论文免费查重服务，免费次数由原来的人均1.5次增加到人均3次。同时，拟为学校指定的内部机构提供包年不限次的服务方式，作为校内正规渠道向研究生个人提供学位论文查重服务。

个人版定价参照市场通行的按字符数收费的方式，定为1.5元/千字，不高于市场主流同类产品价格。

知网同时表示，个人用户上传论文查重由本人自主操作，个人信息与论文内容仅本人可见；个人送检的论文仅保存在查重专用的服务器上，30天后自动删除且不可恢复。

(责编：王仁宏、初梓瑞)