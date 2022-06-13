本报记者 祝大伟

在吉林省梨树县郭家店镇蔬菜村，310多亩玉米地绿意盎然。

梨树县凤凰山农机农民专业合作社负责人韩凤香带着记者仔细看地里的土，“捧在手里感受一下，又软又轻，因为土里腐殖质越来越多了。”韩凤香把“梨树模式”防风固土、培肥地力、抗旱保墒、节本增效的效果总结为“养地增产”。在蔬菜村这块田地上，种植玉米曾经最高的亩产是1200斤，现在已能轻松超过1500斤。

目前，韩凤香的合作社不断壮大，已有社员158名，生产规模扩大到2个乡镇10个村，经营耕地面积达1.5万亩，全部采用“梨树模式”。

“田里的土越来越肥沃，饭碗才能端得越来越稳。”韩凤香说，在梨树县，“梨树模式”比传统种法增产10%左右，每亩节约成本100元左右。

今年，吉林省优化提升“梨树模式”，保护性耕作面积将达到3200万亩，预计到“十四五”末期将达到4000万亩。

近年来，吉林多措并举推动黑土地保护利用。“全力促进黑土地数量、质量同步提升，为全省粮食产量先后跨越600亿斤、700亿斤、800亿斤3个百亿斤台阶提供了有力支撑。”吉林省农业部门有关负责人表示。今年5月，《吉林省黑土地保护总体规划（2021—2025年）》正式发布实施，在此前黑土地保护的基础上，形成了更加全面系统的保护利用措施。

去年，中国农业大学研究生江敬安作为“科技特派员”来到合作社，解了韩凤香的燃眉之急。“当时，我们正遇上除草的难题，除草剂喷了两三遍效果都不理想。江敬安进田踏查完，将情况反映给中国农业大学吉林梨树试验站的老师。随后站里组织植保团队，分析研究，为我们提供了技术指导。”韩凤香说。

生产资料统筹调配，最大程度发挥效力，金融、保险等公司直接与合作社对接。江敬安把梨树新推行的“现代农业生产单元”理念传递给韩凤香。

去年，韩凤香加入“现代农业生产单元”建设，以4500亩相对集中连片土地为一个单元，全部实施“梨树模式”，合理配置农机具，同时配套金融、保险、仓储等生产要素。

“省了贷款难、卖粮难的烦恼，受了灾还有保险补偿。”韩凤香说。

高标准规范实施作业的多功能免耕播种机成功研发、百名硕士博士组成“科技特派员”队伍对接百余家合作社、“现代农业生产单元”引入多项生产要素……“梨树模式”有了更丰富的内容。

站在地头，望着长势喜人的玉米，韩凤香对今年的丰收又多了一份信心。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)