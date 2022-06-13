本报记者 葛孟超

“最近我开始关注养老问题，几番考察下来，发现养老信托很符合我的需求。”在北京从事金融工作的安女士说，她希望用信托为自己和父母的晚年生活再添一重保障。

五矿信托为安女士提供了量身定制的方案。“方案分3部分。一是客户购买一份年金保险，确保其本人和父母获得养老社区的入住权。二是客户将现金和这份年金险的保单‘装入’专门设立的养老信托中，设定客户本人和父母为受益人，对养老日常支出、大额用款等需求给予资金保障。三是根据受益人的需求，信托公司协助对接医疗服务、意定监护等机构，由养老信托对相关费用进行受托支付。”五矿信托家族办公室总经理尹璐说。

《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确，鼓励金融机构开发符合老年人特点的支付、储蓄、理财、信托、保险、公募基金等养老金融产品，研究完善金融等配套政策支持。中建投信托研究部研究员高斌介绍，信托是指委托人基于对受托人的信任，将财产委托给受托人，由受托人按照委托人的意愿，为受益人的利益或特定目的，管理和处分财产的行为。养老信托聚焦养老资金保障、养老服务提供等需求，提供年金信托、养老理财信托、养老消费信托等多种类型的产品和服务。

与养老理财、商业养老保险等金融产品相比，养老信托有独特之处。“首先，信托资产具有独立性，与其他资产隔离，当破产清算时，信托财产不受影响，因此养老信托在资产的安全性上更有保证。其次，由于信托的运用方式明确、多样，养老信托可以为老年人提供养老服务、投资理财、财产分配等各类服务。第三，信托公司专业性较强，由专业团队进行管理，有利于养老资产的保值增值。”高斌说。

据了解，在一些发达国家，年金信托、住房反向抵押贷款信托等养老信托产品已经较为普及，而我国养老信托产品的规模相对较小。高斌认为，随着我国信托税收优惠、信托财产登记等相关配套政策的完善，以及信托公司投资管理水平的提高，养老信托将成为我国养老市场的重要力量。

面对老龄化社会的加速到来，信托行业有望在养老产业中更好发挥作用。中信信托相关负责人说，从公司的实践看，目前老年人需要的是综合养老信托服务，这要求养老信托产品至少具备3个功能：一是有专业的财富管理能力，提供风险可控、收益稳定、期限匹配的资产配置方案。二是有灵活的财产保管和传承安排，支持资金、保单、房产、股权等各类资产通过信托保管，发挥信托风险隔离的优势。三是有可靠的养老消费信托服务，提供养老生活费用支取，养老机构定期账单支付，养老医疗费用支持等专业增值服务。面对老年人日益多元化的养老需求，信托业还应继续精耕细作。

尹璐认为，信托机构应加大创新力度，更好满足养老资金在安全和收益方面的要求；同时，还要更好发挥信托公司受托服务功能，实现养老金融与养老产业、养老服务的深度融合。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 18 版）

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