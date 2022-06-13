新闻速递
我国油菜产业核心技术获突破
本报电 日前，油菜绿色革命核心技术观摩会在湖北襄阳举行。专家组对采用耐密高产高油多抗适合机械化油菜新品种“中油杂501”和3万株/亩等密植高产技术进行现场测产，油菜籽单产达419.95公斤/亩，产油量（单产与含油量的乘积）高达211.57公斤/亩，刷新了长江流域油菜高产纪录，标志着我国油菜产业核心技术获得突破。据了解，“中油杂501”由中国农科院油料所王汉中院士团队经过多年攻关选育而成。该品种在全国油菜新品种试验中，单产达213.11公斤/亩，连续两年排名第一，含油量高达50.38%，产油量达107.35公斤/亩。
（蒋建科）
第十一届中国创新创业大赛启动
本报电 第十一届中国创新创业大赛近日在京启动。本届大赛由科技部火炬高技术产业开发中心等单位承办。大赛主题为“创新引领，创业筑梦”，涵盖新一代信息技术、生物医药等7个重点领域。经过全国37个地方赛区选拔，约1500家企业的优胜项目将入围全国赛，大赛将评选出约600家优秀企业以及“创新创业50强”等。本届大赛重点发现和遴选具有硬科技创新、高成长属性的企业，拓宽科技型中小企业融资渠道。金融机构将共同参与支持，挖掘科技企业投资价值，强化金融服务。
（董 杰）
南昌经开区推动电子信息产业转型升级
本报电 近日，在南昌同兴达精密光电有限公司，“基于人工智能运用的阵列式高清摄像头模组装备（系统）智能示范工厂建设”项目落地，企业生产线的自动化、智能化水平得到提升。近年来，江西南昌经济技术开发区着力推动电子信息产业链上企业由“制造”向“创造”转型，进一步延伸电子信息产业链，努力提高整机和系统产品关键部件的配套能力，加快推动产业从以加工装配为主向自主研发升级。
（奚光蕾）
《 人民日报 》（ 2022年06月13日 19 版）
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