金观平

原标题：落实稳就业举措刻不容缓

在疫情延宕起伏中复工复产复市，市场主体和劳动者需要稳定的预期。近日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，确定了六方面33项政策措施，国务院近期还派出督查组对12个省份稳增长稳市场主体保就业开展专项督查，确保各项政策加快落地，落实稳就业举措一刻耽误不得。

当前就业形势严峻复杂，中央确定了社保费缓缴、失业保险稳岗返还、一次性扩岗补助等帮扶措施。其中，缓缴措施的实施范围能扩即扩，只要是相关地区受疫情影响生产经营出现暂时困难的中小微企业及以单位方式参保的个体工商户，尤其是22个大面积出现企业生产经营困难、符合国家产业政策导向的特困行业，都延长了缓缴时限；稳岗返还比例大幅提高，大型企业稳岗返还比例由30%提至50%；相关部门不遗余力支持重点群体就业，用好中央财政下拨的1547亿元救助补助资金，及时足额发放到需要帮扶救助的群众手中。

全力推动稳就业政策措施尽快落地见效，需要快马加鞭、靶向发力、确保实效，力争惠民惠企的政策能够加快释放到位。

未雨绸缪，前期谋划应求稳求快。纳入稳就业帮扶受益方的行业企业及劳动者数量众多，如何在短时间内大规模、高标准助企纾困解难，须在综合研判疫情防控、稳就业形势和资金运行安全平稳等前提下，开展精准测算，明确经办流程，减少不必要环节，及早调度资金，明确时间表，为政策快速落实奠定基础，最大限度减轻企业负担。从推进情况看，多地采用了“免申即享、直接拨付”的发放模式，部分省份帮扶资金已超亿元，取得了一定效果。

落实稳就业举措，真金白银须精准发放。稳岗政策效能最大化释放，确保应得尽得，需准确鉴别被帮扶市场主体和劳动者，精确掌握企业裁员率、参保缴费、劳动关系等信息，防止和杜绝严重失信企业、僵尸企业和不符合条件的个人“跑冒滴漏”，把钱用在“刀刃上”。在数字技术日益成熟的条件下，应对时间紧任务重的工作需要，发改、人社、经信、监管、环保等部门应提高协同推进共享水平，在便捷化智能化的基础上，严格审核，确保数据比对无差错，业务流程无缺失，发放资金无误差，收款账户无错漏。

落实稳就业举措，着眼现在也要兼顾未来。在当前一系列稳岗实招中，不少举措旨在提升企业竞争力和个人职业能力。从近段时间人力资源市场招聘信息来分析，经营困难行业企业在投放岗位方面确实明显少于往年。但是，制造业尤其是一些技术密集型企业发布的招聘需求有增无减，复合型技能人才、经营管理人才及一些新技术专业的高校、技工学校毕业生受到青睐。

总体看，结构性就业矛盾仍然是稳就业发力的重点，稳岗位促就业还需大规模开展重点群体、重点行业技能培训，助力各类人才在各领域施展才华、建功立业。

(责编：罗知之、陈键)