李华林

原标题：炒作虚拟跑鞋实为“击鼓传花”

一双虚拟跑鞋，售价在5000元到40000元不等，几个月就卖了上百万双。这双鞋既不能试穿，也不能触摸，为何依然有人抛掷重金？还是背后的投机炒作使然？

据了解，虚拟鞋有“跑步赚钱”等新玩法：用户购买虚拟跑鞋后，可通过跑步获取虚拟货币，再将虚拟货币直接变现。不少人将此视为生财之道，希望通过“炒鞋”一夜暴富。

边跑边赚，听上去很美。但和所有“击鼓传花”游戏一样，早期参与者或许能获益，越往后风险越大。虚拟货币价格本身并不稳定，一旦遇到恶意做空，市场上热钱消退，抑或是监管政策出现变化，都会导致游戏崩盘，价值归零。

明眼人不难看出，虚拟世界里的“炒鞋”与现实生活中的“炒鞋”没有本质差异，都是操盘手在制造噱头，收割不明所以的普通投资者。在虚拟世界里，投资者除了名义上的所有权外别无他物，一旦游戏终止，就成为两手空空的“接盘侠”，站在幕后的庄家却赚得盆满钵满。

虚拟鞋基于NFT（非同质化代币）进行，还存在“炒币”之嫌，面临监管风险。当前，我国严令禁止虚拟货币炒作交易，对NFT的法律性质、监督方式等也尚未明确。虚拟鞋的金融化倾向，还有可能衍生出炒作欺诈、非法集资、赌博洗钱等隐患。

虚拟鞋爆火后，打着相关概念的项目纷纷冒头。无论冠以多么新潮的概念，将没有实物依托、不具备应用场景的虚拟物变成真实货币的等价物，并炒成天价的做法，都有“庞氏骗局”的嫌疑。这种建立在空中楼阁上、依附于概念炒作的游戏，还是谨慎为宜。

相关部门也应提高警惕，加大监管力度，让恶意炒作者付出必要代价。同时，要积极科普，向社会大众讲清楚一些所谓的科技创新实为“挂羊头卖狗肉”的伪概念，盲目跟风不可取，贸然入局容易遭遇财产损失。

(责编：罗知之、陈键)