■ 邱海峰

“中国经济下半年增长势头有望反弹。”世界银行在日前发布的最新一期中国经济简报中，给出这一让全球工商界人士感到非常振奋的判断。

中国经济能否反弹、持续恢复？这个话题，年初以来一直是外界关注的焦点。特别是进入3月，受国际地缘政治冲突和国内疫情多点散发影响，中国经济回升势头承压，4月主要经济指标增速有所回落。某些别有用心的西方媒体和人士便借机诋毁中国防疫政策，又炒作起“外资撤离潮”“出口动力不再论”“中国经济崩溃论”等等。

然而，这一轮五花八门的唱空论调，又一次被事实打脸。今年3至4月，一些超预期因素给中国经济运行带来冲击，但这种冲击影响是阶段性的、暂时的，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展政策效应逐步显现，中国经济会很快回归正常轨道。

中国坚持“动态清零”，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。为抵御经济下行压力，一段时间以来，中国密集出台稳经济政策措施，积极信号不断显现：5月中国出口按美元计大幅增长16.9%，路透社发文直言“这远超国际市场预期”；国际金融协会最新数据显示，5月外资连续第三个月流出新兴市场，但中国市场保持净流入；经济先行指标制造业PMI5月回升2.2个百分点，经济活力增强。这些事实，再次让唱空者落空，充分证明中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面没有改变。

中国经济稳，对世界经济意味着什么？世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前给出了答案：“中国为世界经济增长作出巨大贡献，中国经济稳定增长对全球复苏具有重要意义”。近年来，中国经济总量持续攀升，占世界经济比重不断提高，成为世界经济“稳定器”。2021年中国经济总量占世界经济比重升至18%以上，近10年来对世界经济增长的贡献率保持在30%左右。分析人士认为，作为“世界工厂”，中国有效控制疫情、经济持续恢复，对于稳定全球产业链供应链、保障国际供给、平抑全球通胀，具有不可忽视的作用，预计今年中国经济对世界经济增长的贡献率仍有望保持在较高水平。

各国企业正“用脚投票”到中国市场找机遇、谋发展。今年以来，无论外部环境怎么变化，中国坚持扩大高水平对外开放，进一步缩减外资准入限制措施，为更多外企来华投资兴业营造良好环境。中国美国商会、中国德国商会近期报告显示，83%的美资、96%的德资企业看好中国市场，66%的美资企业和71%的德资企业计划增加在华投资；第五届进博会企业商业展签约面积目前已超过规划面积的75%，世界500强和行业龙头企业数量超过250家。将参加第五届进博会的麦德龙中国总裁蔡天乐表示，中国依然是全世界最具吸引力的市场之一，年内麦德龙还将继续在北京、上海、武汉等地布局新店。

眼下，世界经济复苏遭遇逆风，国际货币基金组织、世界银行等机构近期接连下调今年全球经济增长预期。面对不断增多的风险挑战，尤需各国共克时艰、合作共赢，但美国这样的大国不仅不思为世界经济复苏排忧解难，还想方设法给俄乌冲突拱火浇油、从中牟利，并将本国高通胀外溢扰乱全球经济金融秩序，给世界经济添堵。相较美国给世界经济带去的负能量，中国不仅努力推动自身经济持续稳健发展，也积极为稳定世界经济和全球产业链供应链作贡献，这才是负责任大国该有的样子。

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。面对国内外各种风险挑战，中国经济定能行稳致远，为世界经济企稳复苏提供强大动能、注入更多中国力量。

（作者为本报评论员）

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