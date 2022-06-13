为世界经济企稳复苏提供强大动能（望海楼）
“中国经济下半年增长势头有望反弹。”世界银行在日前发布的最新一期中国经济简报中，给出这一让全球工商界人士感到非常振奋的判断。
中国经济能否反弹、持续恢复？这个话题，年初以来一直是外界关注的焦点。特别是进入3月，受国际地缘政治冲突和国内疫情多点散发影响，中国经济回升势头承压，4月主要经济指标增速有所回落。某些别有用心的西方媒体和人士便借机诋毁中国防疫政策，又炒作起“外资撤离潮”“出口动力不再论”“中国经济崩溃论”等等。
然而，这一轮五花八门的唱空论调，又一次被事实打脸。今年3至4月，一些超预期因素给中国经济运行带来冲击，但这种冲击影响是阶段性的、暂时的，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展政策效应逐步显现，中国经济会很快回归正常轨道。
中国坚持“动态清零”，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。为抵御经济下行压力，一段时间以来，中国密集出台稳经济政策措施，积极信号不断显现：5月中国出口按美元计大幅增长16.9%，路透社发文直言“这远超国际市场预期”；国际金融协会最新数据显示，5月外资连续第三个月流出新兴市场，但中国市场保持净流入；经济先行指标制造业PMI5月回升2.2个百分点，经济活力增强。这些事实，再次让唱空者落空，充分证明中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面没有改变。
中国经济稳，对世界经济意味着什么？世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前给出了答案：“中国为世界经济增长作出巨大贡献，中国经济稳定增长对全球复苏具有重要意义”。近年来，中国经济总量持续攀升，占世界经济比重不断提高，成为世界经济“稳定器”。2021年中国经济总量占世界经济比重升至18%以上，近10年来对世界经济增长的贡献率保持在30%左右。分析人士认为，作为“世界工厂”，中国有效控制疫情、经济持续恢复，对于稳定全球产业链供应链、保障国际供给、平抑全球通胀，具有不可忽视的作用，预计今年中国经济对世界经济增长的贡献率仍有望保持在较高水平。
各国企业正“用脚投票”到中国市场找机遇、谋发展。今年以来，无论外部环境怎么变化，中国坚持扩大高水平对外开放，进一步缩减外资准入限制措施，为更多外企来华投资兴业营造良好环境。中国美国商会、中国德国商会近期报告显示，83%的美资、96%的德资企业看好中国市场，66%的美资企业和71%的德资企业计划增加在华投资；第五届进博会企业商业展签约面积目前已超过规划面积的75%，世界500强和行业龙头企业数量超过250家。将参加第五届进博会的麦德龙中国总裁蔡天乐表示，中国依然是全世界最具吸引力的市场之一，年内麦德龙还将继续在北京、上海、武汉等地布局新店。
眼下，世界经济复苏遭遇逆风，国际货币基金组织、世界银行等机构近期接连下调今年全球经济增长预期。面对不断增多的风险挑战，尤需各国共克时艰、合作共赢，但美国这样的大国不仅不思为世界经济复苏排忧解难，还想方设法给俄乌冲突拱火浇油、从中牟利，并将本国高通胀外溢扰乱全球经济金融秩序，给世界经济添堵。相较美国给世界经济带去的负能量，中国不仅努力推动自身经济持续稳健发展，也积极为稳定世界经济和全球产业链供应链作贡献，这才是负责任大国该有的样子。
中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。面对国内外各种风险挑战，中国经济定能行稳致远，为世界经济企稳复苏提供强大动能、注入更多中国力量。
（作者为本报评论员）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 江南华南西南将迎强降雨 水利部针对福建等七省区启动洪水防御Ⅳ级应急响应
- 人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）据预报，6月12日至14日，受冷暖空气共同影响，江南南部东部、华南大部、西南东南部等地将有一次强降雨过程。受其影响，珠江流域西江干流部分江段以及广西桂江，广东北江、韩江、贺江，福建闽江，江西赣江、抚河，湖南湘江等主要江河可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。…
- 两部门：紧急预拨3.6亿元资金支持地方做好防汛抗旱救灾工作
- 人民网北京6月11日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，6月10日，财政部、应急部紧急预拨3.6亿元中央自然灾害救灾资金，其中3.4亿元拨付湖南、广西、贵州等南方12个省（区、市)，支持地方开展防汛救灾，由地方统筹用于应急抢险和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作，2000万元拨付辽宁省，用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等工作。 财政部要求，各地方要及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。…
相关新闻
- 评论
- 关注