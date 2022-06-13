陈果静

原标题：银行间债市保障民企融资畅通稳定

随着近期一系列支持举措落地实施，银行间市场民企债券融资回暖。经济日报记者了解到，2022年1至5月，银行间市场民企债券共发行1520亿元，占全市场民企发行比重约62%，净融资410亿元，民企在银行间债券市场融资总体保持稳定畅通，对稳定民企债券融资发挥了重要的支撑作用。

房地产企业在银行间债券市场的融资环境正在持续改善。去年，受到风险事件影响，房企债券融资一度陷入困境。但近一段时间，在相关政策支持下，房企融资情况有所好转。2021年11月以来，美的置业、龙湖、旭辉、碧桂园等民营房企在银行间市场合计注册约410亿元债务融资工具。记者了解到，中国银行间市场交易商协会积极稳定房地产市场信心，维护房企债券接续渠道畅通，适度拓宽募集资金用途，鼓励优先用于项目建设、房地产项目或资产的股权收购等。

为服务民营企业债券融资，银行间债市于近期推出升级版“支持工具”。今年5月，作为支持民企债券融资的重要举措，交易商协会组织中债增进公司，在总结前期经验的基础上，设立推出中债民企债券融资支持工具（CSIPB），联合市场机构为民企发债提供市场化增信支持，并在市场各方支持下快速落地。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为，头部民营房企发债获信用保护工具加持，意味着支持民营房企融资措施正在加快落地，民营房企融资困境破局，将为后续市场起到良好的示范带动效应，将有更多房企效仿类似增信措施进行发债融资。

数据显示，2022年1至5月，共68家房地产企业在银行间市场发行债务融资工具1387亿元，其中有6家民营房企发行债务融资工具98亿元，民营房地产企业净融资保持正值，银行间债券市场在满足民营房企合理融资需求、维护民营房企债券市场融资畅通稳定方面发挥了重要作用。

产品创新也是银行间债市精准发力支持民企融资的重要一环。今年5月以来，科创类产品工具箱升级为科创票据，首批8单主体类科创票据项目已于2022年5月落地，其中包括了三一集团、三一重工股份、正泰集团三家民企，发行金额达25亿元，约占首批试点项目的40%。

招商银行投资银行部总经理郑新盈表示，此次银行间市场升级推出科创票据，进一步拓宽了科创类企业的直接融资渠道，降低融资成本，强化金融市场服务实体企业的作用。同时也有利于提升债券市场广度，引导市场资金更为积极有效地参与到国家产业升级和行业创新中去，提高债券市场的资源配置能力。

记者还了解到，银行间债市自2021年3月推出高成长型企业债务融资工具以来，截至目前累计发行超200亿元，覆盖12个省份的61家科创企业，其中民企发行占比超70%。此外，银行间市场持续支持供应链核心企业、民营小微企业，通过资产支持票据（ABN）、资产支持商业票据（ABCP）等结构化产品融资。截至2022年5月末，ABN累计发行近2万亿元，直接或间接支持了约26000家民营小微企业实现融资；ABCP累计发行2541.64亿元，支持供应链核心企业、租赁公司发行ABCP，“以核心带小微”方式累计支持小微企业超2900家。

今年以来，银行间市场持续保持支持民企融资的力度和温度。接下来，银行间债券市场将持续优化完善债务融资工具注册发行机制，加大适应民企需求的产品创新，支持实体经济高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)