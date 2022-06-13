黄 鑫

原标题：5G步入规模化应用关键期

在福建省南安市九牧高端灯塔工厂，机械臂在流水线上作业。该工厂车间所有机械设备均由5G应用控制，实现产线人机协同，生产效率提高了26%。周 义摄（新华社发）

工业和信息化部正式发放5G商用牌照已满3年。在适度超前原则下，我国5G建设加速前行，已进入规模化应用发展的关键时期。

数据显示，目前，我国5G网络规模全球领先，终端市场更为丰富，融合应用百花齐放。5G还将为赋能实体、造福社会、服务人民贡献更多力量，为经济高质量发展提供坚实支撑。

商用速度超预期

3年来，我国5G商用的速度超出预期。据工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策介绍，我国已累计建成5G基站161.5万个，建成全球规模最大的5G网络，覆盖全国所有地市、县城城区和87%的乡镇镇区，建设5G行业虚拟专网5325个，5G移动电话用户总数超4.13亿户。

“5G牌照发放3年来，中国铁塔累计承建5G基站超过140万个，累计投资超过300亿元，助力我国5G基站数占全球总量的60%以上。现在，中国铁塔还在以每天交付2600个站址的速度加快推进5G网络建设。同时，中国铁塔强化与电信企业的5G联合规划，充分发挥存量站址作用，5G建设97%以上站址通过共享实现，新建塔类项目超过25%利用社会杆塔资源满足。”中国铁塔通信发展部副总经理陈森说。

5G芯片等关键核心技术与国际先进水平差距持续缩小。6月6日，国家知识产权局知识产权发展研究中心发布的报告显示，当前全球声明的5G标准必要专利共21万余件，涉及4.7万项专利族，其中我国声明1.8万项专利族，占比近40%，排名世界第一。在专利申请人中，华为公司声明5G标准必要专利族6500余项，占比14%，在全球居首位。

5G终端市场稳步发展。截至4月底，我国共有814款5G终端获得进网许可，其中手机终端569款。今年1月至4月，国内市场5G手机出货量合计6846.9万部，上市新机型达78款。

融合应用成效显著。自去年《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》印发以来，全国多地相继出台了5G应用相关政策，大力推动5G规模化应用。5G正在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，形成多个具备商业价值的典型应用场景，已覆盖国民经济97个大类中的40个，5G应用案例累计超过2万个。今年4月，第五届“绽放杯”5G应用征集大赛正式启动，重点聚焦行业数字化转型升级、个人应用创新发展、社会数字化公共服务能力提升等方向，进一步促进5G应用蓬勃发展。

“5G对经济社会高质量发展的支撑作用已初步显现。”中国信息通信研究院副院长王志勤分析，我国5G网络建设秉持适度超前原则稳步推进，并带动了全球5G产业快速发展，上下游产业生态加速形成。当前，5G在行业端的应用已驶入“快车道”。据第四届“绽放杯”5G应用征集大赛统计，1.2万个参赛项目中已有接近半数项目实现“商业落地”和“解决方案可复制”。

5.5G加快布局

在5G建设加速进行的同时，按照适度超前的原则，产业界早已开始布局5.5G。5G-Advanced是5G演进技术，作为5G的升级版，在业界也被称为5.5G。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库表示，5G持续演进以及在应用上融合创新，给各行各业的革命性变化带来了更多可能。与此同时，无论是消费者应用还是行业数字化业务，都对5G的网络能力和创新能力提出了新要求。未来5G增强技术研发和应用发展的步伐将明显加快。

“经过一年的努力，运营商、设备商联合产业伙伴对5G-Advanced的应用场景、能力需求以及关键技术方向已经形成了共识，将以R18为基础构筑5G-Advanced卓越网络。”闻库说。

6月6日，中国移动携手华为等66家产业伙伴共同发布了全球首批5G-Advanced端到端产业样板及《5G-Advanced新能力与产业发展白皮书》，标志着创新链和产业链深度融合，推进5G-Advanced迈入产业构建阶段。

“5G商用3年，已提升了全社会的数字化水平。产业提前布局、坚定产品创新、适度超前建设是我国5G高质量发展的关键。面向5.5G，我们将通过技术验证、系统验证和商用验证的有序推进，逐步实现从5G到5.5G的持续领先。”华为无线网络产品线副总裁、首席营销官甘斌说。

甘斌认为，5G对数智社会的构建至关重要。应延续5G成功经验，坚持高质量发展，实现从5G到5.5G持续的商用领先。一方面，5G网络需要持续做广做深，让“泛在千兆”的体验渗透到城市每个角落，延伸至广袤的农村，赋能乡村振兴；另一方面，在5G已实现“泛在千兆”和“百亿联接”能力的基础上，5.5G将具备“泛在万兆”和“千亿联接”能力，支撑全产业链联合创新和全社会数智化升级。

华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，布局5.5G产业要围绕下一个中频超大带宽频谱构建端到端产业生态，为5.5G商用部署奠定坚实的基础；围绕多天线、大带宽等方向持续创新，实现“泛在万兆”和“千亿联接”的产业愿景目标。

保持领先优势

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，要构建基于5G的应用场景和产业生态。今年《政府工作报告》提出，推进5G规模化应用。

“要进一步夯实5G网络基础设施，加快推动5G规模化应用，积极培育5G健康产业生态。”赵策表示，5G网络是重要的信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要支撑。要坚持适度超前原则，积极稳妥推进5G网络建设，持续提升网络覆盖的深度和广度。支持各地结合区域需求，建设5G行业虚拟专网，探索建网新模式，形成区域先导效应。深化网络共建共享，进一步降低建设投资与维护成本，打造高效、绿色的5G网络。

同时，积极拓展5G个人应用，持续深化5G与人工智能、虚拟现实/增强现实等技术的融合应用创新，充分挖掘信息消费、绿色消费潜力。加速5G与工业、能源、交通、教育等垂直行业融合应用，树立一批高水平先导应用标杆，以试点示范扩展到规模推广，让突破性进展和成熟应用加速复制推广到千行百业。

“要持续拓展5G连接能力，扩展应用边界。以生态合作为依托，凝聚运营、设备制造、终端、互联网等企业力量，打好‘团体赛’，持续发力、久久为功，进一步提升网络、平台、安全等基础能力，协同推进5G应用规模化发展。”赵策说。

对于实现5G规模应用发展，王志勤建议，应尊重5G应用的客观发展规律，将有为政府与有效市场相结合，引导产业生态协作，为经济社会的数字化转型提供新方法、新思路。

“要聚焦需求，合力突破创新，向5G-Advanced演进，开展5G增强技术标准、设备研发与试验攻关，保持网络的先进性，持续保持全球竞争力领先。同时，加速转化，推动技术和产业深度融合，提升5G垂直行业应用的适应能力，满足5G频率重耕复用扩展、覆盖增强等发展急需，加快推进5G落地应用。”闻库说。

(责编：罗知之、陈键)