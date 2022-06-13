郭子源

原标题：加大信贷投放须快速精准

为贯彻落实党中央、国务院关于稳增长的决策部署，多家商业银行已先后出台“信贷进万企”“稳住经济大盘”等行动方案，表示将全力以赴加大信贷投放力度，进一步降低贷款利率，优化延期还本付息、线上审批等服务。

值得关注的是，政策红利落地并不十分顺利。当前，经济下行压力持续加大，许多市场主体十分困难，企业的有效融资需求下滑，与经济上行期相比，银行放贷的难度有所增加。因此，不少银行的业务人员觉得加大信贷投放无法完成、压力很大。

加大信贷投放，这是稳住宏观经济大盘的重要举措，尽管可能面临一些困难，但必须想方设法推进，特别是银行要摒弃“躺着赚钱”的甲方思维，切实把政策落实到位。

首先，广大市场主体并非没有融资需求。经济学中的“需求”有两层含义，一是有意愿、想买，二是有能力、买得起。同理，企业的融资需求也有两层含义，一是想贷，二是贷得起。据笔者了解，当前广大市场主体并非没有融资需求，只是在新冠肺炎疫情持续多点散发的影响下“贷不起”——自身利润下滑、暂时无法接受较高的贷款利率。贷款有成本，企业使用贷款的前提是财务可持续。为此，需要进一步降低企业的融资成本，让企业“贷得起”，从而稳定信贷总量增长、纾困市场主体、稳住宏观经济大盘。

需要重视的是，各家银行要将减费让利落到实处。从政策层面看，今年以来，监管部门已两次引导贷款市场报价利率（LPR）下行，1至4月份企业新发放贷款平均利率已降至有统计以来的低位4.39%。在此基础上，具体的贷款利率还有下降空间，那就是银行主动压降自身息差、降低利润。这并非要求银行“牺牲”，实际上，“以量补价”也是一种经营策略，各家银行要坚持算总账、算大账。

其次，经济下行期放贷，这不是为难银行，而是银行该有的基本功。经济上行时把贷款放出去不算本事，下行时放得出、放得准才是真本事。有人问，银行凭什么靠吃利差赚取利润？主要原因有三个，即银行承担了流动性风险、承担了信用风险、进行了信息生产，“信息生产”是指银行对企业进行了深入的贷前调查、弥合了银企之间的信息不对称。由此可见，银行放贷的基础是调研企业、判断企业的现状与前景，而非经济处在上行期，“闭眼放贷”也不怕。接下来，各银行的业务人员应沉下心、俯下身，练好自己的基本功，认真了解企业、调研企业，为暂时受困、经营良好、技术精湛、前景可期的企业提供有力的信贷支持。

对银行来说，与其为企业锦上添花，不如雪中送炭。为什么有的企业拒绝大型银行，始终坚持与某家中小银行合作？因为该企业起步时，大型银行不愿介入，反而是这家中小银行给出了第一笔贷款。因此，从银行维系客户、稳健经营的角度看，雪中送炭的支持远超过锦上添花的示好。接下来，各银行应靠前发力、靶向发力、持续发力，进一步加大对中小微企业和个体工商户的支持力度，与中小微企业共渡难关，稳市场主体进而稳增长、保就业、保基本民生。

“加大信贷投放”重在落实。各金融机构要以时不我待的紧迫感，推动稳经济政策再细化再落实，进一步释放政策效应，确保二季度经济合理增长，稳住经济大盘。

(责编：罗知之、陈键)