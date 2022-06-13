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跨境融资便利化试点扩围

姚进
2022年06月13日08:15 | 来源：中国经济网
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原标题：跨境融资便利化试点扩围

本报讯（记者姚进）中小微高新技术企业和“专精特新”企业跨境融资渠道获拓宽。近日，国家外汇管理局发布《关于支持高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点的通知》，决定进一步扩大试点，便利更多高新技术和“专精特新”企业在一定额度内自主借用外债，助力企业加快创新发展。

《通知》主要内容包括：一是扩大试点地区范围，从前期9个省（市）的特定区域推广至17个省（市）的所有区域；二是扩展试点主体类型，在高新技术企业试点的基础上新增“专精特新”企业；三是提高试点额度，已开展试点的9个省（市）区域的高新技术和“专精特新”企业便利化额度统一提高至等值1000万美元。

高新技术和“专精特新”企业是创新驱动发展的重要力量。“进一步扩大跨境融资便利化试点，让企业更好利用两个市场、两种资源，拓宽中小微创新企业融资渠道，降低企业融资成本，有助于激发中小微企业等微观市场主体活力，稳定就业，稳定经济大盘。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，对“专精特新”企业来说，此次试点扩大，拓宽了企业的融资渠道，将推动中小微企业将更多资金投入到科创研发与生产中，增强企业自身创新研发能力，促进试点区域科创企业发展壮大。同时，由于试点省份大幅扩大，将使得更多省份“专精特新”企业受益，有利于降低企业的融资成本。

据了解，对于企业借用外债，监管部门一般统一采取宏观审慎管理，其中有一个很重要的参数，就是净资产。高新技术中小微企业以及“专精特新”企业一般净资产很少，如果按照宏观审慎管理，很难从境外融资。因此，监管部门专门出台《通知》，不按这些企业的净资产来计算，而是给予一定额度，在一定额度里企业可以自主借用外债。

值得注意的是，外汇局对试点企业的资质进行了规定。企业应当是注册在试点区域、成立时间一年（含）以上且存在实际经营活动的非金融企业（房地产企业、地方政府融资平台企业除外），并且获得国家或地方相关部门认证的高新技术或“专精特新”企业，且近两年无外汇行政处罚记录。

“关于外债便利化，还有简化外债账户管理。今年4月至5月开户数同比下降40%，有效节约了企业管理成本。”外汇局副局长、新闻发言人王春英介绍，接下来，外汇局将指导试点地区落实好政策措施，提升跨境投融资便利化水平，持续优化营商环境，支持实体经济高质量发展，助力宏观经济大盘稳定。

(责编：罗知之、陈键)

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