亩产801.72公斤！我国超强筋小麦单产新纪录诞生
眼下正值麦收关键期。山东省滕州市龙庄农场主龙振存迎来了一个不一般的收获期：小麦单产新纪录在他家的地块上诞生。
6月9日，山东省农业农村厅组织专家开展全省小麦高产竞赛实打测产活动。其中，在龙振存的地块上，按照山东省2022年粮油作物高产竞赛活动工作方案要求，由该省农业农村厅组织的专家组随机选取3个点共计3.1亩进行机收，经过测算，平均亩产801.72公斤。这一数值刷新了全国超强筋小麦单产纪录。
对小麦种植户龙振存来说，脚下的这片土地堪称“福地”。2009年，他种植的小麦取得了农业农村部实打亩产789.9公斤的成绩，打破了保持10年的全国冬小麦高产纪录。而13年后的今天，他的小麦创造了新的全国超强筋小麦单产纪录。
两次破纪录的小麦品种，分别是济麦22和济麦44，均出自山东省农科院作物研究所。
“我今年种植了100亩济麦44，虽然前期受秋汛影响，但过年后加强了科学管理，产量上去了，每亩能增产200—300斤，卖价每斤还高1毛钱，整体算下来每亩地多收入五六百元。”龙振存是一位远近闻名的种粮能手，今年的成绩让他感到满意。
良种还得良法配套。济麦44高产也得益于山东省粮食绿色高质高效创建，项目示范区均采用了水肥一体化，显著提升了单产水平，实现了提质增效。
山东省农业专家顾问团小麦分团副团长、测产专家组成员黄承彦研究员向记者表示，济麦44这个品种较好地协调了优质与高产的关系，适应性、抗倒性、抗病性都非常好，在众多强筋小麦品种中是非常优秀的，其推广应用能够替代进口小麦。
据了解，我国常年小麦进口量为300万—400万吨，近年来进口量有所增加，2021年进口量达到了971.68万吨，进口的小麦主要为加工企业需求的优质麦。而济麦44整体上已经达到了可以媲美进口优质麦的水平。
济麦44是山东省农科院作物所近年来选育的绿色强筋小麦新品种，具有强筋、高产、广适、抗病、抗逆等优点，连续7年品质达到香港南顺集团企业标准，连续5年达到国标和郑商所优质强筋小麦标准，是目前优于美国硬红冬的5个国产小麦品种之一，在2019年全国黄淮麦区小麦质量品质鉴评会上，被评为超强筋小麦。该品种2018年通过山东省审定后，迅速获得了农技部门、种子企业、种植户、面粉加工企业和业内专家的广泛认可，推广区域扩展到安徽、河北、山西以及黄淮北片和南片，参加新疆第二年区域试验。截至2021年秋播，济麦44累计推广1225.92万亩，连续两年成为山东省第一大强筋小麦品种。
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