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数字化技术让文物“活”起来

颉满斌
2022年06月13日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：数字化技术让文物“活”起来

“如今在圆明园或者良渚遗址公园游览，看到的不再是残垣断壁、空旷一片。游客可以通过增强现实（AR）眼镜，在圆明园看到复原的海晏堂、正在喷水的十二兽首，在良渚遗址公园看到5000年前的部落首领，正在莫角山高地上审视他的都城。”

6月10日，在甘肃兰州举办的第二届“文物科技创新论坛”上，来自全国的13位专家学者结合最新科研进展与成果开展了广泛学术交流。

科技加持，敦煌文物“炫酷”迈向世界

合肥工业大学副校长刘晓平以《大遗址文化内涵叙事化展示与交互技术研发》为题，分享了最新研发成果。

刘晓平介绍，运用自然语言理解和语音合成等人工智能（AI）技术，游客可以问问部落首领城里有多少条河；AR眼镜虚实叠加效果和跟踪定位技术的发展，让用户戴上眼镜，就能感受到如同电影《头号玩家》的游戏世界中所呈现的景象。

文物的保护，离不开科技赋能，这几乎成为与会专家的共识。敦煌研究院保护研究部部长吴健的研究，也印证了这一点。

主要从事文化遗产数字化等方面研究的吴健介绍，以备受关注的数字敦煌为例，在与现代科学技术的相遇交融中，敦煌艺术走出石窟、迈向世界的脚步更加“炫酷”。

吴健说，通过数字敦煌资源库平台，充分构建多元化的敦煌文化，可让观众进行多角度、深层次、全方位的艺术欣赏和体验，使不可移动的敦煌文物突破物理空间，通过互联网和移动终端实现全球共享，培育和提升全民对文化遗产的保护意识。

科技助力，守好本来开拓未来

“没有高科技的手段，我们的文物保护工作走不到今天。”吴健说，莫高窟的保护历经70年，科技功不可没。

吴健表示，目前我国在文物保护领域使用的设备与技术，都代表着当代文物保护的国际水平。科研条件和环境在加强，保护手段、技术手段也都达到了相当高的水平。

刘晓平的观点与吴健不谋而合。刘晓平介绍，科技在文物保护和利用方面的作用，就是把之前做不到甚至想不到的事情变成了现实。文物多视角全方位信息的结构化和知识化，可以从根本上改变文物保护和利用的传统流程如何统一标准，形成大多数文博部门都认同并且执行的统一接口，未来还需要不断加强行业合作和共通。

河南省文物考古研究院副院长陈家昌，主要从事木质文物、考古现场出土文物及土遗址保护等方面的研究，馆藏脆弱青铜器保护关键技术研究是其中之一。

“利用科技，形成一种适用于馆藏脆弱青铜器保护的关键技术，引入‘科技力’，保护珍稀而又脆弱的文物显得基础且必要。”陈家昌说。

“守护好本来，才能更好开拓未来。”国家文物局科技教育司司长罗静说，“十四五”期间，我国文物科技创新工作将围绕文物保护、研究、管理和利用需求，遵循文物科技发展规律，加强统筹规划和科学布局，持续推动基础研究，加快推进急需技术攻关和应用。同时，还将全面加强人才队伍和科技创新平台建设，完善文物科技创新激励机制，构建多学科协同、产学研用深度融合的文物科技创新体系。

(责编：罗知之、陈键)

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