原标题：不是白纸黑字，原来超市的价签竟是电子屏

小伙伴们逛超市的时候是否注意过，不管超市是大是小，几乎每天都有不重样的特价促销商品。但有个问题随之出现：每天促销不重样，那么超市的价签，是不是也要售货员每天重新手写一遍？

其实，如果你仔细观察一下，就会发现不知不觉间，超市货架上的各种纸质价签早已经悄悄地变成了一个个小小的“屏幕”。根本不用手写，只要在系统后台输入相关信息，价签就会直接显示出促销后的价格了。

其实，电子价签现在已经基本成为新零售行业的标配。很多大型商超以及各类新型便利店和无人便利店都应用了电子价签来替代传统的纸质价签。那么，这个让人“不明觉厉”的电子价签到底是什么“黑科技”？

用电子墨水“写”价签

一般而言，超市电子价签的屏幕都是墨水屏。电子墨水屏又叫做电子纸显示技术（EPD）。

其实电子墨水屏的原理很简单，它由两片基板组成，基板上有许多电子墨水。电子墨水可以看作一个一个非常微小的胶囊，每一个胶囊里面充满了液体电荷。当微胶囊两端被施加了一个负电场的时候，带有正电荷的白色粒子会在电场的作用下移到电场负极，与此同时，带有负电荷的粒子会移动到微胶囊的底部隐藏起来。这样，每一个像素点就可以显示白色或者黑色了。

我们可以把这个微胶囊想象成一个大球。在大球内又包含几十个小球。小球内充入的不是空气而是颜料。如果从顶部看大球，我们可以看到在里面悬浮着许多白色小球，于是大球看起来呈白色；从底部看大球，你看到的只是颜料，于是大球看起来呈黑色。如果将几千个大球放到一个容器里并使小球在大球的顶部和底部之间运动，我们就能看到容器在改变颜色。这就是电子墨水工作的基本原理。

电子价签可精准定位商品

越来越多的超市开始使用电子价签。那么，使用电子价签的好处在哪里？

首先，超市商品繁多，品类不计其数，商品价签的更新频率较高。尤其是到了节假日时，商场都会进行促销，价签更换频率会达到巅峰，然而传统纸质标签的更换需要员工进行标签打印、裁剪、核实和更换等多个步骤，不仅浪费时间，还很消耗人力、物力。采用电子价签，则可大大减少超市在更换纸质标签时所需的工作量，降低劳动成本。

与此同时，电子价签还能使货架上的物品标价和收银台实价始终保持一致，能有效提高消费者的购物体验。

另外，电子价签还具有耗电量低、灵活性好、环保低碳、操作简单、更新及时、价格低廉等优点。

最后，使用了电子价签后，每个商品就有了自己独一无二的ID，当超市员工需要知道某个商品的具体位置时，只需要通过后台系统就可以看到商品所处货架的位置，实现精准定位，提高工作效率。

(责编：罗知之、陈键)