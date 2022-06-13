人民网记者 车柯蒙

今年，我国实施新的组合式税费支持政策以应对国内经济新的下行压力，其中，大规模增值税留抵退税成为减税降费政策中的“重头戏”。

国家税务总局数据显示，4月1日至6月9日，已有14250亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已累计有15483亿元退税款退到纳税人账户，超过去年全年办理退税规模的两倍。

近日，在国家税务总局召开的新闻发布会上，税务总局货物和劳务税司司长谢文在接受人民网记者采访时表示，国务院部署实施扎实稳住经济的一揽子政策措施，决定在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，新增的1400多亿元退税款要在7月份基本退到位。

对此，多位财税专家对人民网记者表示，留抵退税政策“扩围”“加力”“提速”，将切实帮助市场主体渡过难关，有助于稳定市场预期，助稳经济发展大盘。

政策靠前发力 在更多行业实施留抵退税政策

5月23日召开的国务院常务会议进一步部署了稳经济一揽子措施。会议决定，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元。

5月31日，国务院发布《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（以下简称《通知》），下发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，包括六个方面33项措施。《通知》要求，进一步加大增值税留抵退税政策力度。

谢文在接受采访时表示，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，具体有以下三方面特点：

一是“扩围”。保持政策的连续性和稳定性，精准帮扶困难企业，在已出台的制造业等6个行业企业存量留抵税额一次性全额退还、增量留抵税额按月全额退还的基础上，将“批发和零售业”“农、林、牧、渔业”“住宿和餐饮业”“居民服务、修理和其他服务业”“教育”“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”7个行业纳入上述留抵退税政策范围。

二是“加力”。在前期新政策预计全年退还约1.5万亿元的基础上，此次7个行业扩围退税政策预计新增留抵退税1400亿元，预计全年退税达到1.64万亿元，将直接为市场主体提供现金流，有效缓解困难企业资金压力。

三是“提速”。新增的1400亿元退税款要在7月份集中办理，在充分尊重纳税人意愿的基础上，税务机关将严格落实依申请受理留抵退税的工作程序，进一步加快办理进度，尽早让市场主体享受红利，及时帮扶企业渡难关、复元气。

据谢文介绍，目前，税务部门正在抓好各项准备工作，确保退税资金规范准确、顺畅有序到达纳税人手中。下一步，税务部门将以更扎实的举措落实好7个行业扩围政策，加强内部业务培训，采取多种形式再开展一轮覆盖面广、精准性强的宣传辅导，积极引导纳税人申请办理退税，确保广大纳税人和一线税务干部懂政策、会操作。同时，充分发挥财政、税务、人民银行三部门会商机制的积极作用，密切沟通协作，让市场主体有实实在在的获得感。

政策精准发力 稳市场主体稳就业保民生

当前，一系列税费支持政策红利逐步释放、成效日渐显现，为市场主体纾困解难、提振发展信心发挥了积极作用。

“稳市场主体就是稳预期稳人心，保市场主体就是保中国经济韧性。”全国政协常委、中国税务学会副会长张连起在接受人民网记者采访时表示，在更多行业实施存量、增量全额留抵退税，力度更大、范围更广，有助于改善企业现金流。退税资金主要用于扩大生产、技术研发、支付薪酬等，缓解了市场主体现金流危机。

数据显示，5月份，全国享受退税企业采购支出同比增长10.9%，较留抵退税前的一季度加快3个百分点，增幅比无退税企业高7.5个百分点。面对疫情冲击和经济下行压力，退税企业经营投入稳中有升，推动5月份退税企业销售收入同比增长10.6%，并较一季度加快5.2个百分点，增幅比无退税企业高9.6个百分点，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，从采购及销售这两组数据可以看出，享受了退税的企业比没有退税的企业具有更高的增幅，反映出留抵退税政策有助于改善企业生产经营状况及增强市场主体活力。

“政策‘扩围’让更多的行业及企业享受到政策红利，有助于稳住市场主体、保民生、稳就业；政策‘加力’，促使政策产生更大的规模效应，从而拉动中国经济全面增长；政策‘提速’，有助于促进积极财政政策尽快落地生根，见成效。”李旭红说。

“落实增值税留抵退税政策是今年宏观调控的关键一招。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬对人民网记者表示，3月21日召开的国务院常务会议确定实施大规模增值税留抵退税的政策安排，优先安排小微企业，重点支持制造业等六大行业。面对我国经济运行中出现的新的下行压力，增值税留抵退税政策“扩围”“加力”“提速”，有利于更好顶住经济下行压力、促进经济平稳健康运行。

冯俏彬指出，市场主体是我国稳经济基本盘、稳就业和保障民生的中坚力量。加大增值税留抵退税政策力度，为企业增加现金流、纾困解难，是我国保市场主体，对冲经济下行压力的关键性举措。

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