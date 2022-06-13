原标题：中国学者当选国际摄影测量与遥感学会秘书长

在8日举行的第24届国际摄影测量与遥感大会上，北京建筑大学蒋捷教授当选国际摄影测量与遥感学会秘书长，任期自2022年至2026年。

国际摄影测量与遥感学会(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing，以下简称ISPRS)是一个以推动国际摄影测量与遥感的发展、应用、合作为宗旨的非政府组织，已有112年历史，是国际摄影测量、遥感、地理信息科学领域具有较大影响力的国际组织，目前有90个国家会员、13个准会员、14个地区会员和58个支持会员。中国测绘学会是代表中国测绘界的ISPRS国家会员，多年来一直积极参与ISPRS各项事务，极大地带动了我国专家学者与技术人员与国际同行的交流互通，也对ISPRS的发展做出了积极贡献。北京建筑大学是ISPRS支持会员。

记者了解到，蒋捷是北京建筑大学测绘与城市空间信息学院二级教授，兼任该校国际化发展研究院(国际教育学院)特聘院长。她长期从事地理信息建模与应用理论方法研究、关键技术研发、工程组织实施、人才团队培养工作，入选国家“万人计划”科技创新领军人才，是国家重点领域创新团队负责人，获国务院政府特殊津贴，作为第一完成人获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步奖多项。蒋捷在中国测绘学会、中国地理信息产业协会、中国卫星导航定位协会、中国建设教育协会等多个学术组织的专业委员会任职，积极组织各类学术技术交流，在业内形成较大影响。

蒋捷自1998年起就在ISPRS中任职，2016年当选ISPRS会士(Fellow)。基于蒋捷在ISPRS长期任职经历和同行认可度，经自然资源部批复，中国测绘学会向ISPRS提名蒋捷竞选ISPRS秘书长。

业内专家认为，蒋捷成功当选ISPRS秘书长，表明我国测绘领域科技发展水平和综合实力获国际同行高度认可，我国学者在国际摄影测量与遥感领域的影响力进一步增强，有利于进一步推进我国摄影测量与遥感领域学者、机构与国际同行的交流与合作。

据悉，蒋捷所在的北京建筑大学测绘与城市空间信息学院现有“自然资源部城市空间信息重点实验室”、“教育部代表性建筑与古建筑数据库工程研究中心”与“北京市建筑遗产精细重构与健康监测重点实验室”3个省部级科研基地，入围“北京未来城市设计”高精尖创新中心。学院承担了一系列国家及北京市重大项目，近年获得国家教学成果一等奖、国家科技进步二等奖、省部级教学科研成果奖多项。(记者 郭超凯)

(责编：赵竹青、陈键)