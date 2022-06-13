性能再破世界纪录 华中科大图计算机登顶全球榜单
2022年06月13日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：性能再破世界纪录 华中科大图计算机登顶全球榜单
6月4日，记者从华中科技大学获悉，国际超级计算大会日前在德国汉堡举办，第24届Graph 500排名揭晓，该校图计算团队研发的图计算机DepGraph性能再次打破图计算性能世界纪录，登顶全球最权威图计算榜单，并在国际上首次实现单机性能超越超级计算机图计算性能。
当前，全球大数据进入加速发展期。万物皆关联，而图是表达事物之间复杂关联关系的组织结构，因此现实生活中的诸多应用场景都需用到图。
为了从这些数据之间的关联中获取有用信息，大量图算法层出不穷。它们通过对大型图数据的迭代处理，获得图数据中隐藏的重要信息。图计算作为下一代人工智能的核心技术，目前已被广泛应用于医疗、教育、金融等众多领域，成为全球科技竞争新的战略制高点。
国际超级计算大会的Graph 500榜单，是国际计算机学会（ACM）和电气与电子工程师协会（IEEE）联合组织的国际上评价超级计算机图计算性能的权威榜单。
在国家重点研发计划项目“面向图计算的通用计算机技术与系统”支持下，华中科技大学张宇副教授和赵进博士带领的图计算团队经过长年深入研究，在图计算加速器和图计算系统软件的多个关键技术上取得突破。
去年11月，在美国圣路易斯举办的国际超级计算大会上揭榜的第18届Green Graph 500和第23届Graph 500排名中，该团队研发的图计算机DepGraph曾登顶这两项全球最权威图计算榜单。在此次排名中，DepGraph性能超过日本“富岳”等超级计算机，蝉联全球第一并打破世界纪录。
“目前，我们正在和相关单位洽谈，将图计算应用在实际业务中；同时，在软件产业化后，推动相关硬件产业化，并将硬件产品推广到各个行业。”张宇说。
(责编：赵竹青、陈键)
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